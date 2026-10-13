La seconda stagione di Pluribus non arriverà su Apple TV prima della seconda metà del 2027. La serie di fantascienza firmata da Vince Gilligan e interpretata da Rhea Seehorn ha già il via libera per un nuovo ciclo di episodi, ma i tempi si allungano ben oltre il 2026.

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L’attesa si allunga oltre il 2026

Il rinnovo era già arrivato, ma sui tempi la conferma non lascia spazio a interpretazioni: non si tornerà in streaming prima che il 2026 sia finito, e il periodo più plausibile per rivedere la serie è la seconda metà del 2027. Chi ha seguito le vicende di Carol Sturka dovrà armarsi di pazienza, perché qui l’attesa si misura in anni, non in mesi.

Una prima stagione da sei Emmy

Il primo ciclo di episodi si è chiuso con sei statuette agli Emmy, tra cui quella per la migliore interpretazione da protagonista a Rhea Seehorn e quella per la sceneggiatura a Vince Gilligan per l’episodio “We Is Us”. La critica ha accolto la serie con il 99% di giudizi positivi, mentre il pubblico si è fermato al 68%. Tra le obiezioni più frequenti compare il ritmo lento, da sempre un tratto distintivo delle serie firmate da Gilligan.

In tutto sono nove episodi, usciti con cadenza settimanale da novembre 2025 fino al 26 dicembre. Il progetto era stato annunciato nel settembre 2022 e Apple TV ne aveva ordinato fin da subito due stagioni. Le riprese si sono svolte ad Albuquerque, in New Mexico, con episodi che durano tra i 42 e i 63 minuti. Accanto a Seehorn recitano Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga, con la partecipazione speciale di Miriam Shor e Samba Schutte. Il ruolo di Carol Sturka è stato pensato da Gilligan proprio per Seehorn, dopo la sua interpretazione di Kim Wexler in Better Call Saul, che le era valsa due nomination agli Emmy. Anche il nome della serie ha un senso preciso: riflette l’idea di un’umanità che si fonde in una sola entità, sia sul piano letterale sia su quello filosofico.

La missione di Carol Sturka

Al centro della storia c’è Carol Sturka, la persona più infelice del mondo, che si assume il compito di guarire il pianeta da una misteriosa ondata di felicità e di scoprire che cosa ci sia davvero dietro. La serie immagina un futuro in cui le emozioni possono ridisegnare il destino dell’umanità, mentre la protagonista si muove tra conflitti interiori e minacce che arrivano dall’esterno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI