Marvel Zombies cambia pelle: invece di tornare con nuove stagioni, la saga approda su Disney+ con tre speciali distribuiti nell’arco dei prossimi tre anni, a partire da The Winter Soldier. L’annuncio è arrivato al panel Marvel del New York Comic-Con, dove sono stati svelati anche i titoli degli altri due, The Fist of Khonshu e The Last Guardian.

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Tre speciali al posto di nuove stagioni

Il piano prevede un appuntamento all’anno, ciascuno costruito come un evento in due parti. Si comincia nel 2027 con Marvel Zombies: The Winter Soldier, si prosegue a Halloween del 2028 con The Fist of Khonshu e si chiude a Halloween del 2029 con The Last Guardian. Alla guida di tutti e tre gli speciali è stato confermato Bryan Andrews.

I tre titoli richiamano rispettivamente Bucky Barnes, Moon Knight e i Guardiani della Galassia. Insieme disegnano un percorso che accompagna l’universo zombificato della Casa delle Idee per tre anni consecutivi, con la stessa formula degli eventi televisivi che Marvel ha già sperimentato in passato.

Dentro lo speciale su Bucky Barnes

Intervistato al termine del panel, Brad Winderbaum ha spiegato quale dei tre progetti sia oggi il più avanti nei lavori e che cosa deve aspettarsi chi ha amato la prima stagione:

“Well, we’re the furthest along on Marvel Zombies: Winter Soldier. But the premise of all three seasons is great, and if you’re a fan of the first season of Marvel Zombies, you’ll be very happy to see the story continue season over season.”

Lo speciale seguirà proprio Bucky Barnes e racconterà dove si trovava durante l’avventura dell’anno precedente. Dopo essere stato scagliato via dalla telecinesi di Scarlet Witch a Camp Lehigh, il suo destino era rimasto in sospeso, e ora la storia promette di chiarirlo.

Sul tono, Winderbaum non ha lasciato dubbi: la strada scura e violenta imboccata dalla serie proseguirà. La prima stagione è tra i pochi prodotti Marvel ad aver ottenuto il rating TV-MA, insieme a Echo, Daredevil: Born Again e The Punisher: One Last Kill, e anche in questo caso l’obiettivo dichiarato è non risparmiare chi guarda.

“It’s scary, and it’s brutal, and it’s everything you’d want from a zombie show, but it’s maybe my favorite thing that Bryan Andrews has done since the Doctor Strange episode of What If…? It’s so emotionally driven and so beautiful that you forget you’re watching a zombie show at times.”

Il paragone non è casuale: l’episodio dedicato al Dottor Strange, il quarto della prima stagione di What If…?, resta uno dei più apprezzati dell’intera serie animata antologica.

Khonshu, Blade e l’ultimo Guardiano

Per The Fist of Khonshu, in arrivo a Halloween del 2028, il mantello di Moon Knight non sarebbe finito sulle spalle di Marc Spector ma su quelle di una variante di Blade: una scelta che sposta ancora una volta gli equilibri dell’universo alternativo raccontato dalla serie.

Il gran finale tocca invece a The Last Guardian, previsto per Halloween del 2029 e pensato come il culmine dell’intera saga. Winderbaum ha detto di non voler rivelare chi sia l’ultimo Guardiano, definendo la cosa molto emozionante. Il logo dello speciale riprende il carattere tipografico dei Guardiani della Galassia, ma l’identità di questo personaggio resta deliberatamente nascosta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI