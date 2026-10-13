La terza stagione di High Potential debutterà prima del previsto, e in una delle vetrine più ambite della televisione americana: ABC l’ha collocata domenica 14 febbraio 2027, subito dopo il Super Bowl LXI. La notizia è arrivata il 12 ottobre durante Monday Night Football su ESPN.

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Il ritorno subito dopo la finale Nfl

Con questa scelta il network conferma la fiducia in una delle produzioni di maggior successo degli ultimi anni. Lo spazio assegnato alla serie segue la partita più vista dell’anno, una collocazione che garantisce un’esposizione difficilmente replicabile: chi eredita il pubblico della finale del campionato professionistico parte da una base di spettatori molto più ampia di quella abituale. Per ABC l’obiettivo dichiarato è consolidare i risultati già ottenuti e conquistare nuovi telespettatori.

L’edizione 2027 del Super Bowl si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, in California, e sarà trasmessa su ABC ed ESPN, oltre che in streaming su Disney+. Sarà la prima volta che ESPN produce l’evento, e la prima messa in onda su ABC dal 2006. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, mentre l’orario esatto di High Potential non è stato ancora comunicato. La partita sarà anche la prima disputata nel giorno di San Valentino e nel weekend del Presidents’ Day.

La rete ha immaginato un’apertura in due tempi: l’episodio del 14 febbraio, la conclusione la settimana successiva nel consueto appuntamento del martedì. In Italia la serie è visibile su Disney+.

I numeri che hanno convinto il network

Sulla decisione hanno pesato anche i risultati della stagione televisiva 2025-2026, chiusa dal crime drama al primo posto tra i programmi d’intrattenimento più seguiti dal pubblico adulto tra i 18 e i 49 anni, con un rating di 3,35, e al terzo posto per spettatori complessivi con 16,01 milioni, calcolati su 35 giorni di visualizzazione tra ABC, Hulu, Hulu su Disney+ e le piattaforme digitali del gruppo.

La terza stagione era comunque già stata spostata al midseason, perché Todd Harthan aveva lasciato la serie per dedicarsi a un nuovo progetto e la rete ha avuto bisogno di più tempo per trovargli un sostituto. Per la prima volta High Potential è rimasta fuori dal palinsesto autunnale di ABC.

Morgan Gillory e il gruppo investigativo

Al centro della storia resta Morgan Gillory, interpretata da Kaitlin Olson: una madre single con una capacità di osservazione fuori dal comune e un talento naturale nel riconoscere schemi e collegamenti. Sono doti che si rivelano preziose per le forze dell’ordine e la trasformano in una collaboratrice atipica nelle indagini. La serie è l’adattamento della produzione francese Haut Potentiel Intellectuel e intreccia casi investigativi, dinamiche personali e l’imprevedibilità della protagonista.

Accanto a Olson tornano Daniel Sunjata, che è Adam Karadec, Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz in quelli di Lev «Oz» Ozdil e Judy Reyes come Selena. Alla guida della terza stagione ci saranno le showrunner Nora e Lilla Zuckerman, mentre Drew Goddard, ideatore della versione americana, resterà tra i produttori esecutivi. Le riprese sono cominciate all’inizio di ottobre 2026 e la stessa Olson ha condiviso aggiornamenti dal set.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI