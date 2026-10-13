Lunedì 12 ottobre 2026 la prima puntata di Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia ha portato su Rai 1 3.349.000 spettatori e il 22% di share. Il debutto del terzo capitolo della serie con Elena Sofia Ricci colloca la rete nella fascia alta degli ascolti, con una quota di pubblico quasi identica a quella di due anni fa.

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Un debutto da 3,3 milioni di spettatori

La serata ha raccolto 3.349.000 telespettatori con una quota del 22%, poco più di una persona su cinque tra quelle con la televisione accesa. Figlia della Cenere è il terzo capitolo della serie ispirata ai romanzi di Ilaria Tuti, dopo Fiori sopra l’Inferno e Ninfa Dormiente, e il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci si conferma un richiamo importante per il pubblico generalista. Questa nuova stagione conta otto episodi, distribuiti in quattro prime serate.

Lo share regge, calano gli spettatori assoluti

Il primo capitolo, Fiori sopra l’Inferno, era esordito il 13 febbraio 2023 con 4.748.000 spettatori e il 25,5% di share; Ninfa Dormiente, arrivata il 28 ottobre 2024, partì da 3.776.000 e dal 22,4%. Mettendo in fila i tre debutti, il dato più interessante riguarda il confronto tra le ultime due stagioni.

In valori assoluti la terza stagione perde circa 427 mila spettatori, ma soltanto 0,4 punti di quota: la platea davanti alla televisione si è ridotta, mentre Teresa Battaglia ha conservato quasi intatta la propria fetta di pubblico. Il distacco dal debutto del 2023 è più ampio, circa 1,4 milioni di spettatori e 3,5 punti di share, ma su quel risultato pesavano l’effetto novità e una televisione lineare meno frammentata di oggi. Per una serie arrivata al terzo appuntamento, restare al 22% racconta soprattutto la fidelizzazione costruita negli anni.

Otto episodi in quattro lunedì, fino al 2 novembre

La programmazione proseguirà ogni lunedì su Rai 1 fino al 2 novembre 2026, con due episodi per serata: dopo il debutto del 12 ottobre, gli altri appuntamenti sono in calendario il 19 e il 26 ottobre e il 2 novembre. Chi preferisce non aspettare la messa in onda può recuperare il primo episodio su RaiPlay, dove è disponibile in anteprima dal 10 ottobre. La regia è di Kiko Rosati.

Nel cast, accanto a Elena Sofia Ricci, figurano Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, Marial Bajma-Riva, Giulia Petrungaro, Sara Drago, Massimo Poggio e Maurizio Donadoni, che interpreta Sebastiano Corsi, l’ex marito di Teresa e l’uomo all’origine del trauma che la protagonista si porta dietro. Nella nuova stagione la vicenda si fa più personale: cinque mesi dopo quanto accaduto nella precedente, Teresa torna a indagare con Massimo Marini e Giacomo Parisi, dovendo collegare omicidi che sembrano non avere legami tra loro, mentre nella sua vita riemerge Sebastiano. Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia, in luoghi di forte richiamo storico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI