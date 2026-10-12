Rai 1 vince la serata di domenica 11 ottobre 2026 con il film Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, seguito da 2.562.000 spettatori e un 17,69% di share. Dietro la rete ammiraglia si piazza la soap turca di Canale 5 Racconto di una notte, vista da 1.734.000 spettatori (13,06%).

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Rai 1 in testa con il film su Biagio Conte

Il protagonista ha il volto di Alessio Vassallo, e il dato della rete ammiraglia resta il più alto dell’intero palinsesto. Canale 5 ha mandato in onda Racconto di una notte in prima visione, con i nuovi episodi della prima stagione di una dizi che intreccia tensioni familiari, segreti e scelte difficili. Su Italia 1, Le Iene presentano Inside ha totalizzato 1.260.000 spettatori e l’11,38% di share. Tv8 si è fermata a 265.000 spettatori (1,95%) con Italia’s got talent.

Fazio all’8,6% e il resto della serata

Sul Nove, Che tempo che fa ha raccolto 1.400.000 spettatori, pari all’8,59% di share, cioè all’8,6%. Più staccata Rai 3, dove la puntata di Presa diretta curata e condotta da Riccardo Iacona, dal titolo “I soldi della sanità”, ha interessato 748.000 spettatori (4,51%). Poco sotto si trova Rai 2, con The rookie a 683.000 spettatori e il 4,10% di share.

Su Rete 4, Fuori dal coro guidato da Mario Giordano, tra attualità, politica, economia, cronaca e storie dal territorio, ha raggiunto 664.000 spettatori (5,70%). Chiude la classifica La7, con Il club delle prime mogli attestato su 298.000 spettatori e il 2,07% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI