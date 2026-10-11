Zach Braff promette che la nuova stagione di Scrubs farà spazio a diversi ritorni. L’interprete di J.D., di nuovo in streaming su Disney+ con il ciclo revival della serie, ha indicato i nomi storici che vorrebbe riportare sul set, alimentando l’attesa di chi segue il telefilm dalle prime stagioni.

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I ritorni storici promessi da Zach Braff

La seconda stagione revival, l’undicesima in ordine televisivo, punterà su diverse guest star. Braff ha spiegato che la scelta nasce dall’attenzione per il pubblico:

“Tutto questo è per i fan, quindi volevamo iniziare dai loro preferiti”.

Il primo nome della lista è Scott Foley, da tempo tra i personaggi più amati. Subito dopo c’è Neil Flynn, che secondo l’attore non può essere un membro fisso del cast ma resta molto apprezzato: Braff ha detto di volerlo includere maggiormente, insieme a John C. McGinley e Judy Reyes, entrambi impegnati in altre serie popolari. L’idea, ha spiegato, è cominciare dai volti preferiti dal pubblico per poi aggiungerne altri in seguito.

Anche Donald Faison ha raccontato cosa accade dietro le quinte:

“Ricevo chiamate da parecchie persone che non sono ancora riuscite a tornare sul set”.

Scott Foley aveva già confermato il proprio coinvolgimento all’inizio del 2026, riportando Sean Kelly sullo schermo.

Il cast della nuova stagione

Nei panni dei protagonisti tornano Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, ovvero J.D., Turk ed Elliot. Tra i ruoli ricorrenti ci sono Ava Bunn, promossa a personaggio regolare, Vanessa Bayer, David Gridley, Jacob Dudman, Amanda Morrow, Layla Mohammadi e Michael James Scott. Rachel Bilson torna in veste ricorrente, così come Neil Flynn nei panni dell’Inserviente, mentre Robert Maschio e Christa Miller saranno guest star, di nuovo The Todd e Jordan Sullivan.

Tra le novità c’è Tamera Mowry-Housley, che interpreterà la dottoressa Steffie, una pediatra decisa a convincere Tosh, il personaggio di Ava Bunn, a scegliere la pediatria come specializzazione. Non ci sono invece conferme sul ritorno di Phill Lewis (Hooch) né su un coinvolgimento di Ken Jenkins (Bob Kelso), l’ultimo membro del cast originale ancora assente, mentre Joel Kim Booster e X Mayo, presenti nella prima stagione revival, non torneranno.

Quando arriva e dove si gira

La prima stagione revival, composta da nove episodi, ha debuttato il 25 febbraio 2026. La seconda, dieci episodi, è partita il 30 settembre 2026. In Italia la serie è disponibile su Disney+. Le riprese si sono svolte a Vancouver, cominciate a luglio 2026 e in chiusura in ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI