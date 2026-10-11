Sabato 10 ottobre, nella seconda puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1, il clima in studio si è fatto rovente. Alberto Matano ha punzecchiato Barbara d’Urso a più riprese, tra una battuta sulla gelosia, l’invito a usare più ironia e un applauso chiesto a sorpresa per Ornella Muti. Il neo giurato ha spiegato alla collega che l’aria in giuria è ormai pesante.

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Le stoccate di Matano e il triangolo di Via col Vento

Matano e la d’Urso sono i due volti nuovi della giuria, dove restano confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Il conduttore aveva già avvisato del cambio di passo: passando dal ruolo di principe del tesoretto a quello di giurato, diceva, sarebbe arrivato l’addio a “padre Albert” e il saluto a “Don Alberto De La Vega”.

A innescare le frecciate è stata una richiesta di scena. Dopo aver commentato la rumba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, il giurato ha voluto un sottofondo musicale, il brano storico della colonna sonora di Via col Vento che apre Porta a Porta, e su quella musica ha introdotto il tema della presunta gelosia della collega verso il maestro con cui aveva ballato un anno prima.

“Io credevo di essere a Ballando con le Stelle e invece sono ansioso di vedere come finirà Via Col Vento, questo è un triangolo. Ashley conteso tra Melania e Rossella. Cosa accadrà nella prossima puntata e chi sarà Rhett Butler? Barbara come andrà a finire, non lasciarmi così. Perché scuoti la testa Barbara, noi vogliamo sapere”.

Già sette giorni prima era stato sempre lui a chiedere alla collega un commento sul tango di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ricordando che quel ballo lei lo aveva affrontato l’anno precedente con lo stesso maestro. Il parallelismo aveva alimentato parecchie discussioni.

Nella puntata di ieri sera, dopo giorni in cui la sua presunta gelosia era stata evocata in diverse trasmissioni, la d’Urso ha voluto vederci chiaro e ha chiesto spiegazioni ai due ballerini. Matano però l’ha interrotta, rimproverandole la scarsa ironia.

“Cerca di avere un po’ di ironia. Qui stiamo sdrammatizzando una situazione. Non rompere un sogno. Che cosa facciamo a La Vita in Diretta la prossima settimana, di che cosa parlo altrimenti?”

La replica della giurata non si è fatta attendere, con una provocazione sul rapporto tra Matano e La Rocca.

“Io capisco che anche tu puoi essere infatuato di Pasquale perché hai ballato un tango con lui e lo comprendo”.

Lui ha risposto mettendo a fuoco lo stile del ballo.

“Sì, ho ballato con lui e Giada Lini. Però non era un tango, ma un paso doble”.

Dall’altra parte del tavolo, Ornella Muti ha dato ragione a Simona Ventura sostenendo che la d’Urso sarebbe “gelosetta”, mentre Pasquale La Rocca ha rincalzato con un “Molto prevedibile”. Il ballerino ha anche detto alla giurata di essere contento che quella sera l’avesse guardato, perché fino a quel momento gli aveva tolto lo sguardo, e ha legato quella gelosia al percorso speciale fatto insieme l’anno scorso: se manca, ha osservato, forse quel percorso non è stato poi così speciale.

Nel mezzo della discussione è intervenuta Simona Ventura, precisando che era stata lei a usare per prima quell’espressione, senza alcuna intenzione di offendere.

“Che eri gelosetta l’ho detto io. Senza rancore Barbara, ok? Voleva essere una battuta. La mia era una cosa giocosa e tu hai risposto un po’ arrabbiata”.

Anche in questo caso Matano ha colto l’occasione per punzecchiare, avvertendo la Ventura di quello che stava succedendo in giuria.

“Simona stai attenta, qui il clima è molto pesante. Qui l’ironia l’abbiamo salutata da un po’, mamma mia”.

L’applauso per Ornella Muti e i commenti sui social

Prima di chiudere il confronto, il giurato ha voluto un ultimo gesto plateale, chiedendo al pubblico di tributare un applauso all’attrice per come aveva gestito il momento.

“Posso chiedere sommessamente un applauso per la lezione di stile di Ornella Muti? Grazie Ornella”.

La richiesta ha lasciato perplessi in molti, visto che in quella mezz’ora piena la Muti era rimasta in silenzio mentre la discussione proseguiva. Non è sfuggito il confronto con l’anno precedente, quando la d’Urso venne ripresa più volte per essersi trattenuta davanti alle provocazioni di alcuni giurati: adesso l’applauso arriva su richiesta proprio per il silenzio dell’attrice. Sui social i commenti si sono sprecati, tra chi ha osservato che Ornella Muti non sapesse cosa rispondere e chi si è chiesto per cosa esattamente sia arrivato quell’applauso finale. Anche due giornaliste che si occupano di tv hanno trovato fuori luogo la richiesta, parlando di “scena muta” dell’attrice e notando che, tra tutte le persone presenti, è stata l’unica a non dire nemmeno “beh”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI