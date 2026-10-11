Eugenio Finardi si è commosso fino alle lacrime nella seconda puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 10 ottobre 2026, e ha concluso la sua esibizione tra le braccia di Guillermo Mariotto. L’episodio ha spostato l’attenzione dalla pista al rapporto umano tra concorrente e giurato.

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Il racconto della solitudine prima della rumba

Prima di ballare una rumba in coppia con Rebecca Gabrielli, il cantante ha raccontato nella clip di presentazione il suo rapporto con la solitudine, un tema con cui convive da sempre. La voce gli si è rotta più volte mentre spiegava cosa rappresenti per lui questa esperienza televisiva, e ha parlato di un bisogno autentico di rimettersi in gioco.

“Io ho bisogno di Ballando. Per tanto tempo sono stato terrorizzato dalla solitudine. E invece quando conosci la solitudine e impari a stare da solo, quando torni tra gli umani è tutto meraviglioso. Mi sono sentito parte di un collettivo. Qui sta rinascendo Eugenio, mi sento veramente come un bambino”.

Lo stesso ballo, ha aggiunto, porta con sé un significato privato: “Questo ballo stasera l’ho immaginato insieme a mia figlia, ecco perché sono molto emozionato”. Queste parole hanno accompagnato l’esibizione e preparato il terreno a quanto è successo subito dopo, quando il giurato ha preso la parola.

La poesia rara vista da Mariotto

Nel suo intervento Mariotto ha spiegato di aver osservato soprattutto i dettagli minimi del movimento, cercando qualcosa di diverso dalla tecnica. Il passo previsto dal regolamento, ha precisato, è una cosa; altro è ciò che accade nei piccoli gesti, che secondo lui il concorrente trasmette con lo sguardo.

“Osservavo i piccoli movimenti che fa. Io ho trovato un diverso ballo all’interno del ballo. Capisco che bisogna fare certi passi, ma ci sono piccoli movimenti di una poesia rara e lui la trasmette con gli occhi. Per me i suoi piedi e i suoi occhi hanno vinto questo programma”.

Il momento si è chiuso con un gesto inatteso: “Ma si possono abbracciare i giudici?”, ha domandato Finardi prima di avvicinarsi a braccia aperte al giurato, che ha ricambiato l’abbraccio con affetto davanti al pubblico.

Com’è finita la seconda puntata

La serata ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, vincitori della seconda puntata. Finardi e Rebecca Gabrielli si sono invece fermati al decimo posto con 27 punti, in una posizione di rincorsa insieme a Massimo Ghini e Riccardo Rossi. In testa restano i nomi già emersi al debutto, da Aurora Ramazzotti ad Andy Díaz fino ad Anna Safroncik, tra i concorrenti più competitivi di questa edizione del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI