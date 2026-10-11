Torna questo pomeriggio su Rai 1 ‘Da noi… a Ruota Libera’: l’appuntamento con Francesca Fialdini è alle 17.20, con la puntata visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay. Al centro ci sono le svolte che cambiano un’esistenza, le sfide affrontate con coraggio e i progetti che permettono di ripartire.

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Elena Sofia Ricci torna a essere Teresa Battaglia

Tra gli ospiti c’è Elena Sofia Ricci, pronta a riprendere i panni della profiler Teresa Battaglia nella terza stagione della serie ‘Figlia della Cenere’, che debutta in prima serata su Rai 1 lunedì 12 ottobre. La trasmissione è firmata da Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio e Angela Melcarne, ed è realizzata dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), con la regia di Elisabetta Pierelli.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, la coppia di ‘Ballando con le stelle’

C’è poi il capitolo danza, con Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, il duo che gareggia nella nuova edizione di ‘Ballando con le stelle‘ e che nella prima puntata ha già centrato la vittoria.

Daniele Terenzi e la danza ritrovata

Di danza, rinascita e inclusione si parlerà anche con Daniele Terenzi, trentottenne della provincia di Roma. A 14 anni un incidente in moto gli è costato una gamba, ma non la passione per il ballo: grazie a una protesi è risalito sul palco, fino a diventare il primo ballerino al mondo che si esibisce con una protesi transfemorale, cioè dopo l’amputazione sopra il ginocchio.

Nel 2023 gli è stato conferito il titolo di Étoile dal coreografo e ballerino Garrison Rochelle. Insieme alla Empathy Inclusion Company, fondata con la direttrice artistica Martina De Paolis, ha portato i suoi repertori classici, neoclassici e latini su palchi prestigiosi in Europa e in America, e lo scorso 6 marzo si è esibito all’Arena di Verona durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La sua vicenda è raccontata anche nel libro ‘La danza della rinascita’, in cui ripercorre gli ostacoli superati e le tappe che lo hanno riportato a una vita nuova e di nuovo sul palcoscenico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI