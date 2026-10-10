Il cast di The Retrievals, la serie Netflix ispirata all’omonimo podcast del New York Times, si allarga con quattro nuovi nomi. Arian Moayed, Story Walker, Adepero Oduye e Liam Oh reciteranno accanto a Emilia Jones, Jessica Chastain, Amy Ryan, Fabien Frankel e Will Harrison.

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I nuovi ingressi

Arian Moayed veste i panni di Amir, marito di Kaitlyn (Jessica Chastain) e suo alleato più solido lungo il tormentato percorso di fecondazione in vitro affrontato a Yale.

Story Walker è Bella, la figlia adolescente di Ian (Fabien Frankel), che per Gabby (Emilia Jones) diventa una coinquilina arrivata all’improvviso, oltre che consulente di bellezza e confidente.

Adepero Oduye interpreta l’infermiera Sam, in servizio da più di dieci anni alla clinica per la fertilità di Yale, con tanto di abilitazione professionale. Legata da una stretta amicizia a Carla Russo (Amy Ryan), resta spiazzata dall’arresto di Carla e dalla sua dipendenza dai farmaci.

A Liam Oh tocca il ruolo di un collega insegnante tirocinante nella scuola elementare di Gabby, amico sincero.

La vicenda raccontata

Alla base della serie c’è il podcast firmato da Susan Burton e premiato con un Peabody Award. La storia segue una comunità improbabile di pazienti di procreazione medicalmente assistita che si unisce per muovere guerra all’Università di Yale, dopo che le donne sono state operate senza anestesia perché un’infermiera ha sottratto il loro fentanyl. È una richiesta di giustizia, ma anche un racconto di amicizia e tenacia.

Emilia Jones dà il volto a Gabby Clemente, barista di New Haven e insegnante in formazione, la cui vita viene sconvolta dall’operazione di prelievo degli ovociti. Scoperto che un’infermiera della clinica sottraeva grandi quantità di fentanyl, Gabby va a cercare le altre vittime e guida una battaglia legale contro Yale.

Jessica Chastain è Kaitlyn Langford, ex storica dell’arte che ha passato dieci anni in un ciclo estenuante di cure per la fertilità senza mai ottenere un risultato. Quando capisce che lei e Gabby sono finite nel mirino della stessa sottrazione criminale di farmaci al Yale Fertility Center, Kaitlyn affronta una resa dei conti personale e diventa una delle principali querelanti.

Amy Ryan interpreta Carla Russo, infermiera veterana del centro. Si è dichiarata colpevole di aver prelevato ingenti quantità di fentanyl e di averlo tagliato con soluzione salina, costringendo decine di pazienti a sottoporsi al prelievo degli ovociti senza anestesia. Secondo quanto ricostruito, le donne operate in quelle condizioni sarebbero state quasi un centinaio.

Dietro la macchina da presa

Molly Smith Metzler è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva di The Retrievals, realizzata da LuckyChap e dalla sua Quiet Coyote. Tra i produttori esecutivi figurano Dani Gorin, Tom Ackerley e Margot Robbie per LuckyChap, Colin McKenna e Caitlin Roper per il New York Times, la stessa Burton in quanto autrice del podcast e Lila Neugebauer, che dirigerà il pilot.

Metzler ha raccontato che Chastain è stata il modello di riferimento per la squadra di scrittura mentre prendeva forma il personaggio di Kaitlyn.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI