Una nuova serie di Stargate è in lavorazione presso Amazon MGM Studios, e a seguirne lo sviluppo è Jac Schaeffer, già ideatrice di WandaVision, nell’ambito dell’accordo complessivo che la lega allo studio. I lavori sono già cominciati: una writers room ha aperto a New York.

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Il progetto e chi ci lavora

Accanto a Schaeffer figurano come produttori esecutivi Joby Harold e Tory Tunnell, che portano il lavoro della loro Safehouse Pictures. La conferma arriva da fonti vicine alla produzione, mentre Amazon MGM Studios ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla notizia. Per ora non sono stati annunciati né il cast né un calendario di lavorazione, e non esiste una data di uscita.

Il secondo tentativo dopo il progetto di Gero

Quello avviato ora è il secondo tentativo di riportare in vita il franchise dopo l’acquisizione degli studios. Il primo porta la firma di Martin Gero, veterano dell’universo Stargate: la sua versione aveva ottenuto da Prime Video un ordine di serie nel novembre 2025, salvo poi essere accantonata a giugno, quando aveva già alle spalle venti settimane di writers room ed era entrata in pre-produzione nel Regno Unito.

Harold e Tunnell erano già stati produttori esecutivi della versione firmata da Gero, il che segna una continuità tra i due tentativi.

Dalla pellicola del 1994 alle serie televisive

Stargate è uno dei primi titoli MGM che Amazon ha individuato per un adattamento televisivo o cinematografico, dopo aver rilevato gli storici studios di Hollywood nel 2022 con un’operazione da 8,5 miliardi di dollari.

La storia del franchise comincia nel 1994 con il film Stargate, firmato da Roland Emmerich e Dean Devlin. Da lì sono nate quattro serie: Stargate SG-1, andata in onda dal 1997 al 2007, lo spin-off Stargate Atlantis (2004-2009), Stargate Universe (2009-2011) e la serie animata Stargate Infinity, trasmessa tra il 2002 e il 2003.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI