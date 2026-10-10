La nuova serie di Harry Potter targata HBO potrebbe durare molto più a lungo del previsto. A suggerirlo è Johnny Flynn, che nella produzione interpreta Lucius Malfoy: parlando al London Film Festival, l’attore ha indicato per la prima stagione una durata complessiva di 10 ore.

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Dieci ore a Hogwarts, secondo Johnny Flynn

Da HBO non è arrivata nessuna conferma ufficiale: l’emittente non ha annunciato né un numero di episodi ampliato né una durata diversa da quella ipotizzata finora. Le dieci ore restano quindi un’indicazione dell’attore, che potrebbe riferirsi a un totale di episodi, a una durata oraria o a una combinazione delle due cose. Flynn ha comunque spiegato che il formato seriale lascia più spazio per lavorare sulle sfumature dei personaggi rispetto ai film, compressi in circa due ore ciascuno.

Penso che sia fantastico, c’è molto più spazio nella serie per giocare con le sfumature, perché ovviamente i film durano circa due ore contro le dieci ore di TV, quindi c’è l’opportunità di tirare fuori sfumature diverse.

Il ruolo era stato di Jason Isaacs nella saga cinematografica, e proprio da lui Flynn raccoglie il testimone. Accanto a lui, nei panni di Draco, ci sarà Lox Pratt, che l’attore ha definito “fantastico, despite being Draco Malfoy”.

Il cast e il debutto a Natale 2026

La serie è guidata da Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, che interpreteranno rispettivamente Harry, Hermione e Ron. Nel resto del cast figurano John Lithgow nel ruolo di Albus Dumbledore e Janet McTeer in quello di Minerva McGonagall. Paapa Essiedu veste i panni di Severus Snape, Nick Frost quelli di Rubeus Hagrid e Rory Wilmot quelli di Neville Longbottom.

L’appuntamento con il primo episodio è fissato per Natale 2026: la serie arriverà su HBO e sarà disponibile in streaming anche in Italia su HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI