Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si è vissuto un momento di forte emozione. Giulia Provvedi, cantante del duo Le Donatella, ha parlato della morte improvvisa del padre e del rapporto con i suoi genitori, e in diretta ha ricevuto una lettera dalla madre.

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L’ultima telefonata del padre

Seduta accanto a Ilary Blasi, la cantante ha scelto di condividere uno dei capitoli più dolorosi della sua vita, quello legato alla scomparsa del padre Claudio, avvenuta per un infarto durante una videochiamata. Prima della puntata se n’era già parlato in giardino con Megan Ria e Piera Meloni.

Quella sera l’uomo aveva chiamato le figlie raccontando di avere un attacco di panico, ma si trattava in realtà di un infarto: il telefono gli è sfuggito dalle mani e lui è crollato a terra. Giulia ha detto di non dimenticare mai quelle immagini, che stanno alla base di una convinzione che ripete spesso: rispondere sempre, anche quando non si può sapere che quella conversazione sarà l’ultima.

Si lo dico sempre a tutti i miei amici e le persone più vicine a me di rispondere sempre…non mi sarei mai perdonata di non rispondere all’ultima chiamata di mio padre

Dell’uomo che le è stato accanto insieme alla madre, la cantante conserva i valori ricevuti e una lunga serie di ricordi.

è importante esserci accanto alle persone, la vita è imprevedibile e bisogna dare il giusto valore alle cose. Mio padre era l’uomo della mia vita, insieme a mia mamma mi ha insegnato i valori. E’ sempre con me. Ho tanti ricordi con lui, l’ultima estate abbiamo fatto io e lui in auto cantando le canzoni di Renato Zero e mi ha sempre detto di credere in me stessa. Sono stata sempre un pò insicura, ricordo le sue parole e lo porto sempre con me

Cesara Buonamici si commuove

Anche in studio l’emozione è stata forte. Cesara Buonamici ha ascoltato con gli occhi lucidi e la voce rotta, ritrovandosi nella storia raccontata da Giulia.

mi riporti alla mia storia personale, mio padre è morto di infarto all’improvviso che avevo 21 anni. Sono colpi forti, la mancanza è fortissima. Ritrovo me stessa anche nelle tue parole, sii te stessa e vai avanti. Questa è la libertà che ti lascia un genitore

La lettera della mamma

A chiudere il momento è arrivata una sorpresa, una lettera scritta dalla madre di Giulia. Poco più di un anno dopo la scomparsa del marito, la donna ha affrontato un’emorragia cerebrale ed è finita in coma, e in ospedale i medici invitarono la figlia a salutarla. Per due mesi non è riuscita a parlare, poi si è ripresa. In quei giorni, ha raccontato la cantante, si è sentita sola, con la paura di restare orfana.

amore mio, ti amo tantissimo. Fin da bambina ci hai sempre reso fieri della tua dolcezza e sensibilità. Abbiamo passato anni difficili e affrontato il dolore più grande, non ho retto ad una sofferenza così. Quando anche io ho avuto dei problemi di salute amore mio non hai mai mollato, mi hai aiutato ogni singolo giorno

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI