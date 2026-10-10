Venerdì 16 ottobre 2026 arriva su Rai 2 la seconda serata di Estranei, la serie con Elena Radonicich nei panni della carabiniera Laura Macchi. Due nuovi episodi, in onda a partire dalle 21.20, spostano l’indagine su un altro delitto che scuote Correggio.

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La verità su Camilla

Nel terzo episodio Laura e Bisan, cugino di Manraj, uniscono le forze per scagionare il ragazzo. Per i due investigatori è chiaro che qualcuno ha ucciso Camilla e ha cercato di far ricadere la colpa su di lui, restano però da stabilire il movente e l’identità di chi ha agito.

Correggio è sotto shock per la morte di Camilla, e Manraj, il ragazzo sikh che era scomparso insieme a lei, è diventato il sospettato numero uno. Una volta ritrovato il corpo della sedicenne, per il paese la condanna è già scritta: il ragazzo non si trova, e il suo non farsi vedere viene letto da molti come una prova di colpevolezza. Laura Macchi è una carabiniera negoziatrice in servizio a Trieste, rientrata nella cittadina emiliana per stare accanto al padre malato. Proprio qui si trova a occuparsi della scomparsa dei due giovani innamorati, senza però alcuna intenzione di accettare una ricostruzione che, ai suoi occhi, lascia troppi punti in sospeso.

Un nuovo delitto e i licenziamenti in azienda

Nel quarto episodio un altro omicidio getta Correggio nello sconcerto, e qualcuno lo sfrutta come pretesto per avviare i licenziamenti nell’azienda di Mario Ferrari, l’imprenditore con cui Laura ha avuto una relazione anni fa e che adesso sembra riaffacciarsi nella sua vita sentimentale. La donna, nello stesso tempo, sente una forte sintonia con Matteo, il figlio della sua migliore amica, un ragazzo molto più giovane di lei.

Otto episodi tra Emilia-Romagna e Friuli

La serie conta otto episodi di circa 50 minuti ciascuno ed è diretta da Cosimo Alemà. Tra gli autori figura anche il chiavarese Nicola Peirano. Le riprese hanno interessato l’Emilia-Romagna e il Friuli Venezia Giulia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission e il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission e PromoTurismoFVG. Su Rai 2 la programmazione occupa quattro venerdì consecutivi e si chiude venerdì 30 ottobre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI