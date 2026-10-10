Michael Hirst torna alle saghe norrene e stavolta c’è una data precisa: Bloodaxe debutterà su Prime Video il 20 gennaio 2027, con tutti e otto gli episodi della prima stagione disponibili insieme in oltre 240 Paesi e territori. L’annuncio è arrivato durante un panel al New York Comic Con, a cui hanno preso parte Jessica Madsen e Levi Miller, e in quell’occasione sono stati mostrati anche il primo teaser trailer e la key art della serie.

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Erik e Gunnhild, una coppia in corsa per il trono di Norvegia

La storia segue l’ascesa di Erik Bloodaxe, interpretato da Xavier Molyneux, e di sua moglie Gunnhild, Madre dei Re, a cui presta il volto Jessica Madsen. Intorno a loro si muovono pretendenti rivali e tradimenti incrociati: tenere il trono si annuncia complicato quanto conquistarlo. La contesa non resta chiusa dentro i confini norvegesi, perché nella partita entrano re scandinavi e un potente sovrano inglese, e l’intervento di un monarca vicino può cambiare l’esito di tutto. Al centro della serie c’è proprio il rapporto tra i due protagonisti, una relazione su cui costruire accanto alle battaglie.

Il cast comprende anche Kārlis Arnolds Avots, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Rune Temte e Jesper Christensen. Harald Finehair, il padre di Erik, è affidato a Christensen, mentre Levi Miller interpreta Haakon, il fratellastro minore del protagonista. Hallett veste i panni di Athelstan, un personaggio già noto a chi ha seguito The Last Kingdom. Tomnikov è Greta, una scudo-fanciulla che si trasforma di nascosto nel Veggente, mentre Sisse Marie e Rune Temte sono la regina e il re di Danimarca. Michael e Horatio Hirst firmano la sceneggiatura e ricoprono il ruolo di showrunner e produttori esecutivi.

Otto episodi in una volta sola e la seconda stagione già in lavorazione

La scelta di pubblicare l’intera prima stagione in un unico momento permette di seguire quella prima lotta per il potere senza l’attesa tra un episodio e l’altro. Una seconda stagione è già stata ordinata ed è attualmente in produzione in Irlanda, anche se la data del debutto non è stata ancora comunicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI