Sabato 10 ottobre 2026 Rai 1 trasmette in prima serata il secondo appuntamento di Ballando con le Stelle: nello Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, Milly Carlucci e Simone Di Pasquale conducono una serata che mette insieme gara, ospiti e spettacolo, con tutte le coppie ancora in corsa.

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Una ballerina d’eccezione e due ospiti in pista

Per una notte la pista accoglie Elena Sofia Ricci, che si esibisce insieme al maestro Moreno Porcu in un paso doble sulle note di Bring me to life degli Evanescence, brano a cui l’attrice è legata anche per il ricordo della sorella Elisa. Dopo la performance Elena Sofia Ricci parlerà dell’avvio della nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, la fiction in onda su Rai 1 dal 12 ottobre 2026.

Alla danza si affianca la comicità di Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, che portano in pista Everybody needs somebody to love dei Blues Brothers insieme alla maestra Sophia Berto, in un numero che unisce musica, passi di ballo e ironia. Anche qui l’esibizione ha un risvolto promozionale: ricordare che in sala arriva Sotto a chi tocca, il film di Giorgio Pasotti nelle sale dall’8 ottobre 2026.

Come si arriva alla seconda serata

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti si presentano all’appuntamento con 20 punti di vantaggio sulle coppie rivali, costruiti nella prima puntata grazie al jive che ha convinto la giuria e, soprattutto, il pubblico. I 43 punti arrivati dallo studio, insieme al televoto e alle preferenze raccolte online, hanno premiato la performer, che ha potuto contare sul tifo da casa di papà Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker.

Gli stessi 43 punti tecnici sono andati ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che restano però leggermente indietro per i voti espressi sul web. Il quadro cambia guardando ai tesoretti: Noemi Bocchi e Giovanni Pernice salgono a quota 58, con Francesco Totti a sostenere la compagna da casa, mentre Monica Guerritore e Luca Urso si fermano un punto sotto, a 57. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli possono invece contare sul bonus consegnato da Simona Ventura.

Le coppie al via sono le stesse della prima serata: Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Alessandro Matri con Giada Lini, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Ornella Muti con Pasquale La Rocca, Andy Diaz con Gioia Giovanatti, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, Monica Guerritore con Luca Urso e Noemi Bocchi con Giovanni Pernice.

Nella prima puntata nessuno è stato eliminato. Sabato 10 ottobre 2026 le cose potrebbero cambiare, perché il verdetto dipenderà dai voti della giuria, dai meccanismi del tesoretto e dalle preferenze espresse online.

Chi giudica e come si vota

Al tavolo dei giudici siedono Carolin Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni, chiamati a valutare le coppie in gara. A bordo pista, nei panni di tribuni del popolo, trovano posto Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, mentre Simona Ventura e Francesca Fialdini commentano le esibizioni e, insieme a Rossella Erra, si occupano di dividere il tesoretto: per questo la classifica della serata può subire più di una variazione.

Il voto del pubblico passa da RaiPlay: basta registrarsi alla piattaforma gratuita per esprimere le proprie preferenze. L’appuntamento è alle 21.30 su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, e chi vuole seguire il programma da un’altra angolazione trova sulla piattaforma i contenuti extra di Ballando Segreto e i collegamenti con Simone Di Pasquale dalla sala delle stelle.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI