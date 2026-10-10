Paramount+ espande l’universo di Avatar. Al New York Comic Con la piattaforma ha annunciato il rinnovo di Avatar: Seven Havens per altre due stagioni e l’arrivo di una serie inedita, Avatar Kuruk: Wave of Chaos.

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Il rinnovo di Seven Havens e il debutto su Paramount+

La conferma è arrivata venerdì 9 ottobre dal panel dedicato alla serie, nello stesso giorno in cui i primi tre episodi del Book 1 hanno esordito sulla piattaforma. Il rinnovo vale due stagioni, cioè i Book 3 e 4, e assicura continuità al capitolo più recente della saga. Il calendario delle uscite è serrato: gli episodi dal 4 al 6 arrivano il 16 ottobre, quelli dal 7 al 9 il 23 ottobre, mentre gli ultimi quattro del Book 1 chiudono il mese il 30 ottobre.

Firmata dai co-creatori e produttori esecutivi Michael DiMartino e Bryan Konietzko, Seven Havens si muove in un mondo mandato in pezzi da un cataclisma devastante e mette al centro la nuova Avatar, una giovane Earthbender che raccoglie l’eredità di Korra.

All’annuncio si accompagnano altri progetti legati alla serie. Ci sono un podcast che ospiterà conversazioni con il cast e con i creatori e un’espansione per Avatar Legends: The Fighting Game, dove arriveranno i colori dei personaggi di Seven Havens e lo scenario del tempio di Sonam. Il 10 novembre escono un artbook e la novelization del film su Avatar Aang; tra le uscite future figurano nuova musica e altri libri, compreso The Long Game, volume dedicato a Korra che racconta l’origine del Loto Rosso.

Kuruk, la prima action comedy del franchise

Dallo stesso palco è stata presentata Avatar Kuruk: Wave of Chaos, la prima action comedy dell’universo Avatar. Al centro della storia c’è Kuruk, quattordicenne, in un tempo di pace. La produzione è di Avatar Studios e Nickelodeon Animation Studios, con Konietzko nel ruolo di showrunner, e il pubblico presente ha visto in anteprima il protagonista insieme al suo animale domestico, Nikik. Quanti episodi o stagioni siano stati ordinati per l’esordio non è stato reso noto.

Lo stile anni Settanta e i conflitti senza cattivi

L’incontro, moderato da Janet Varney, la voce originale di Korra, ha riunito i doppiatori Saheli Khan (Pavi), Aishu Devan (Nisha) e Major Curda (Jae) insieme ai produttori Bryan Konietzko, Ethan Spaulding e Sehaj Sethi. Sul piano visivo la scelta è caduta su un’animazione volutamente vicina allo stile giapponese degli anni Settanta, accompagnata da una narrazione più serializzata rispetto ai capitoli precedenti della saga.

Per Konietzko si è trattato di un’occasione per far evolvere quanto già esisteva:

Alcune idee sono davvero vecchie, risalgono ai tempi di Avatar e si sono insinuate in questo progetto. Siamo entusiasti di vedere dove può arrivare il mondo di Avatar in futuro e di incontrare una nuova Avatar, una versione diversa del mondo.

Sethi ha spiegato di aver voluto costruire ogni vicenda sull’ambiguità, senza schierare nettamente il racconto:

Quello che volevo davvero portare qui era l’idea che ci sia tantissima zona grigia in tutto, in ogni trama, in ogni cosa che si vede. Ricordo di aver detto loro al primo incontro: «Voglio che le persone finiscano un episodio e si guardino, e possano sostenere due posizioni diverse. Non ci sono cattivi nella storia. Ci sono protagonisti e antagonisti. Ognuno ha la sua parte e il suo punto di vista. Volevo mostrare la complessità di modi diversi di guardare le cose».

In quella zona grigia si muovono anche le gemelle Pavi e Nisha, separate alla nascita: Pavi è orfana e ritrova la sorella perduta. Con gli storyboard artist e i registi i produttori hanno lavorato per dare risalto alle sue espressioni, senza perdere di vista la giovane età del personaggio.

Sul fronte della rappresentazione, la serie tocca il Sud-est asiatico e le relazioni queer. Curda ha raccontato dal palco il legame tra Jae e il nuovo personaggio Datu (Topher Ngo):

C’è stata una splendida rappresentazione queer in Avatar Legends e in alcune graphic novel. Ma è davvero emozionante perché non viene trattata come un fatto enorme. Jae è un personaggio. Ecco questo nuovo personaggio, Datu, il suo fidanzato. È un meraviglioso esempio del fatto che l’amore è amore.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI