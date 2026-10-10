Apple TV ha acquisito i diritti per sviluppare All the Little Houses, serie drammatica tratta dal romanzo di May Cobb arrivato in libreria all’inizio dell’anno. L’autrice texana co-crea il progetto insieme a Naomi Sheldon, che ne firmerà la sceneggiatura.

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Cobb e Sheldon firmano la serie

A produrre sarà Fifth Season. Campout Productions di Kristen Campo e Linden Entertainment ricopriranno invece il ruolo di produttrici esecutive. Sheldon, drammaturga, sceneggiatrice e attrice, ha co-creato per Amazon e Imaginarium la serie limitata The Girlfriend, tratta dal romanzo di Michelle Frances e diretta da Robin Wright, che ne è anche interprete accanto a Olivia Cooke.

Cobb è una texana di nascita, autrice bestseller di romanzi ad alta tensione. Per le pratiche professionali si appoggia a Victoria Sanders Agency, WME, Jordan Cerf di Linden Productions e Darren Trattner di Jackoway; Sheldon fa invece riferimento a CAA, Independent Talent e Ziffren Brittenham.

Due donne si sfidano a Longview

La storia prende forma nella ricca enclave di Longview, in Texas, dove Charleigh Anderson è riuscita a risalire la china fino a diventare la regina indiscussa della comunità. L’equilibrio si spezza quando in città arriva una famiglia all’apparenza impeccabile, con una madre trad-wife, un padre falegname e una figlia irreprensibile, e il mondo costruito con cura da Charleigh appare improvvisamente minacciato. Lo scontro tra le due donne, entrambe decise a conquistarsi l’anima di Longview, porta alla luce segreti, rancori e desideri che si agitano sotto una superficie da cartolina. Il libro gioca con l’immaginario di Little House on the Prairie, di cui rappresenta un omaggio distorto e ammiccante.

Una texana da classifica

Cobb vive ad Austin con la famiglia e ha conseguito un master in Letteratura alla San Francisco State University. Il suo nome resta legato soprattutto a The Hunting Wives, il romanzo da cui Netflix ha tratto una serie di cui è produttrice esecutiva. All the Little Houses è uscito a gennaio; il seguito, All the Little Secrets, è atteso per il 17 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI