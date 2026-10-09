Owen Wilson torna a impugnare le mazze nei panni di Pryce Cahill: la seconda stagione di Stick arriverà su Apple TV il 4 novembre 2026 e la piattaforma ha diffuso il trailer ufficiale dei nuovi episodi.

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La seconda possibilità di Pryce Cahill

Il personaggio interpretato da Wilson è un ex professionista la cui carriera si è fermata bruscamente vent’anni prima. Dopo il divorzio e la perdita del posto in un negozio di articoli sportivi in Indiana, Pryce aveva ritrovato un motivo per rimettersi in moto accanto a Santi, diciassettenne prodigio del golf interpretato da Peter Dager, di cui è diventato mentore.

Nei nuovi episodi il ragazzo compie un passo verso il professionismo e scopre quanto sia complicato gestire le aspettative quando il talento deve trasformarsi in risultati. Pryce, dal canto suo, comincia a chiedersi che cosa gli resti ancora da fare. A spingerlo è l’ex rivale Clark Ross (Timothy Olyphant), che lo convince a scommettere su se stesso e a tentare un ritorno alle competizioni, con l’ambizione di diventare il giocatore più anziano ad aver mai vinto lo U.S. Open. La strada si rivela più difficile del previsto e lo costringe a fare i conti con le occasioni perdute e con le promesse del passato mai mantenute. Al suo fianco c’è la nuova allenatrice Amanda (Rhea Seehorn), che Clark ribattezza “the swing doctor” e che all’inizio ride poco convinta davanti al loro piano. Non manca il caddie di fiducia Mitts (Marc Maron).

Dieci episodi, due in partenza

La stagione è composta da dieci episodi e il debutto è fissato con due puntate, a cui seguirà un appuntamento a settimana fino al finale del 30 dicembre 2026. A firmare la serie è Jason Keller, che ne è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Owen Wilson, interprete e produttore del progetto. La produzione è di Apple Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Ben Silverman per Propagate Content, Guymon Casady per Entertainment 360, Christopher Moynihan, Rodney Ferrell, Howard T. Owens, Drew Buckley, Lee Eisenberg e Bill Callahan.

Il rinnovo per questa seconda stagione era arrivato lo stesso giorno del finale della prima, dopo il debutto della serie nel giugno 2025.

Il cast e le new entry

Accanto a Owen Wilson e Peter Dager ritroviamo Marc Maron nei panni di Mitts, Mariana Treviño in quelli di Elena, Lilli Kay come Zero, Judy Greer nel ruolo di Amber-Linn e Timothy Olyphant come Clark Ross. L’ingresso più atteso è quello di Rhea Seehorn, vincitrice di un Emmy Award e di un Golden Globe, che interpreta Amanda. Al cast si aggiungono anche John Higgins, Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander e Missi Pyle.

Come nella prima stagione, il mondo del golf fa capolino con alcune partecipazioni speciali: tornano le voci della telecronaca Jim Nantz e Trevor Immelman, insieme agli appassionati Matt Scharff e Dan Rapaport.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI