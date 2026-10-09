Italia 1 si prepara al ritorno del campionato di calcio dopo la sosta per le Nazionali e alla fase più calda degli altri sport, con una stagione televisiva che punta molto sugli eventi in chiaro per intercettare l’interesse della platea. La rete cadetta di Mediaset ha scelto di ampliare il proprio spazio dedicato all’informazione sportiva, rafforzando una fascia che notoriamente tende a soffrire di più.

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Sport Mediaset raddoppia dal 12 ottobre

Dal prossimo lunedì 12 ottobre 2026 cambia il pomeriggio di Italia 1. Oltre alla consueta edizione delle 13.10, arriva anche quella delle 17.55, sempre in diretta, che precederà Studio Aperto delle 18.20. Il doppio appuntamento riguarda, come precisato, dal lunedì al venerdì e non intacca la programmazione già consolidata della rete.

Il raddoppio non tocca infatti la versione XXL della domenica, che continua a seguire le giornate di Serie A, né la finestra del Monday Night, dedicata al commento della giornata di campionato appena andata in scena con particolare riferimento al posticipo del lunedì. Restano intatti gli appuntamenti più attesi dagli appassionati di calcio giocato, mentre si aggiunge un tassello pensato per chi vuole restare aggiornato già nel primo pomeriggio.

Una finestra dedicata allo sport italiano

Italia 1 diventa così una finestra televisiva dedicata alle imprese dei campioni italiani e a tutto ciò che circonda il movimento sportivo nazionale, con l’obiettivo dichiarato di andare incontro a un’esigenza del pubblico, che vuole restare informato sulle prestazioni degli azzurri e non solo. C’è attesa anche per il tennis, con gli eventi in esclusiva targati Mediaset: l’assenza di Sinner fino all’inizio del 2027 si farà sentire, ma Cologno Monzese si prepara a farsi trovare pronta per ogni evenienza.

Il pacchetto di aggiornamenti sportivi cresce per garantire un occhio costante in campo e l’altro sul piccolo schermo, tra collegamenti in esclusiva, approfondimenti e interviste ai professionisti e alle professioniste dello sport italiano che stanno per tornare. Il raddoppio di Sport Mediaset va letto anche nel quadro più ampio degli equilibri di rete: Italia 1 ha sempre puntato su due pilastri, le inchieste giornalistiche con il programma di Davide Parenti Le Iene, in due versioni, e lo sport con l’approfondimento che merita. Sport Mediaset, che in principio era Studio Sport, ha da sempre un peso rilevante in questi equilibri.

Il notiziario, diretto dal 2019 dal giornalista Mario Pucci, può contare su un parterre di opinionisti di primo livello, tra cui nomi del mondo del pallone come Aldo Serena, Ciro Ferrara, Alessio Tacchinardi, Riccardo Ferri, Giovanni Galli e Ciccio Graziani. La versione domenicale XXL, trasmessa durante le giornate di Serie A, è affidata alla conduzione di Benedetta Radaelli, con la partecipazione di Ciccio Graziani fino al 2025 e poi di Serse Cosmi fino al 22 febbraio 2026, prima dell’alternarsi di Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano e Alessio Tacchinardi.

Resta invece “a spasso” Pressing, che continua a non trovare una collocazione chiara: non si capisce per quale motivo vada su Canale 5 e non su Italia 1. Il resto dovrà dirlo il campo: per il momento la televisione prepara i primi piani, e le soddisfazioni dipenderanno dai risultati e dalle curiosità che ogni giornata potrà regalare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI