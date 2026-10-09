Aldis Hodge e Wunmi Mosaku saranno i protagonisti di One Night Out, il nuovo thriller di Orion Pictures per Amazon MGM Studios che approderà su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori del mondo. Alla regia c’è George Tillman Jr., che riesce finalmente a mettere insieme due attori che corteggiava da tempo.

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Una notte fuori che diventa un incubo

La storia parte da un pretesto semplice e riconoscibile: una coppia sposata, alle prese con problemi coniugali, decide di concedersi una rara serata fuori, lasciando a casa una babysitter con i loro tre figli. Tutto sembra scorrere secondo i piani finché, controllando la nanny cam, i due non scorgono qualcuno dentro l’abitazione. Da quel momento la serata precipita e i genitori si ritrovano a correre verso casa per salvare i bambini, costretti a collaborare come non facevano da tempo.

Il copione, firmato da Nelson Greaves e basato su un suo racconto breve, con revisioni di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, mescola tensione domestica e thriller puro. Tillman Jr. produce insieme a Bob Teitel.

“Volevo lavorare con Aldis e Wunmi da anni. Ne abbiamo parlato in passato, ma cercavo il progetto giusto per farlo insieme, e sono molto felice di averlo trovato in One Night Out“, ha dichiarato il regista.

La scelta è caduta proprio su questi due nomi perché entrambi arrivano da titoli horror e thriller tra i più acclamati dell’ultimo periodo, e la combinazione promette di ancorare la tensione del film a una recitazione solida.

Due carriere in pieno slancio

Per Hodge, One Night Out è un ulteriore passo in un rapporto ormai consolidato con Amazon. L’attore è infatti protagonista ed executive producer della serie drama Cross su Prime Video, adattamento dei romanzi di James Patterson: la prima stagione ha totalizzato 40 milioni di spettatori a livello globale nei primi 20 giorni sulla piattaforma, tanto da guadagnarsi di recente il rinnovo per una terza stagione. A questo si aggiunge il ruolo da co-protagonista accanto a Jake Gyllenhaal in Road House 2 per Amazon MGM, dopo l’esperienza nel film indie The Dutchman, presentato in anteprima al SXSW Film Festival 2025.

Mosaku, dal canto suo, arriva dalla nomination all’Oscar per il ruolo in Sinners di Ryan Coogler. Il suo calendario 2026 si preannuncia fitto: la vedremo in The Social Reckoning di Aaron Sorkin accanto a Jeremy Allen White, Jeremy Strong e Mikey Madison, in uscita venerdì per Sony, e sarà protagonista di This Is How It Goes di Idris Elba per Apple TV. Di recente è apparsa anche in The Life and Deaths of Wilson Shedd, il thriller carcerario scritto e diretto da Tim Blake Nelson presentato in anteprima al Toronto Film Festival. Tra i suoi lavori precedenti nel genere thriller c’è anche Black Mirror, dove ha recitato nell’episodio Playtest. Questa è comunque la prima collaborazione ufficiale tra i due attori, nonostante entrambi abbiano già collezionato progetti acclamati.

Tillman Jr. e la forza del cinema di genere

Alla regia c’è un nome con una comprovata capacità di coniugare intrattenimento e profondità emotiva: Tillman Jr. ha firmato in passato titoli come The Hate U Give e Notorious, e ora guida un progetto che unisce due attori nel momento di massimo slancio delle loro carriere, con un profilo action-thriller sempre più marcato per Hodge e una statura autoriale riconosciuta per Mosaku.

Sul fronte della rappresentanza, Hodge è seguito da Ziffren Brittenham e WME, Mosaku da Gersh e Principal Entertainment LA, mentre KPE rappresenta Tillman e Greaves. Il film sarà disponibile in streaming su Prime Video in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI