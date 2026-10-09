Apple TV+ ha acquisito Dustfall, la serie australiana con Anna Torv che a Series Mania si è presa il premio del pubblico. L’accordo le consegna i diritti mondiali sull’opera, Australia esclusa, dove il titolo debutta sull’ABC.

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Il caso di Antigone «Tig» Pollard

Torv veste i panni di una detective di lungo corso, Antigone «Tig» Pollard, la cui idea di giustizia si misura con un mondo in cui le vittime finiscono sotto esame e i predatori restano in vista senza essere visti, mentre il sistema legale arriva puntualmente corto. È lei a ricevere l’incarico di indagare su una violenza sessuale che scuote la comunità, un caso che si fa ancora più cupo quando uno dei sospettati principali viene trovato senza vita. Mentre cerca la verità, Tig si ritrova a fare i conti con segreti che risalgono alla sua adolescenza.

La serie viene presentata come un tropic noir dal ritmo serrato, ambientato e girato sulla Gold Coast australiana.

Chi firma la serie

Dustfall nasce dal romanzo The Unbelieved di Vikki Petraitis, uscito nel 2022 e premiato ai Davitt Awards con il Readers’ Choice. L’adattamento televisivo porta la firma della candidata ai BAFTA Dianne Taylor, affiancata da Stuart Page, Belinda Chayko e Beatrix Christian. Alla regia c’è Emma Freeman, già al lavoro su The Newsreader: compare anche tra i produttori esecutivi insieme a Xavier Marchand e Daisy Gilbert per Moonriver, a Deb Balderstone per Soapbox Pictures e alla stessa Torv, con Brett Sleigh e Rachel Okine per ABC.

Accanto a Torv recitano Juliet Stevenson, Peter Fenton, Bert LaBonté, Kate Box, Zoe Phillips, Jay Ryan, Martin Sacks e Luke J. Morgan, tra gli altri. La produzione si appoggia all’investimento principale di Screen Australia e ABC, oltre al sostegno del governo del Queensland attraverso la Screen Queensland Production Attraction Strategy.

Dove vederla e quando

In Australia la serie arriva l’11 ottobre 2026 sull’ABC. Gli episodi escono uno alla volta, con cadenza settimanale, su ABC TV, mentre su ABC iview sono tutti disponibili da subito. Nel Regno Unito e in Germania approderà invece su BBC e ZDF, dove resterà per un anno. A curare la vendita internazionale è Federation Studios.

Su Apple TV+ Dustfall sbarcherà nel 2027 con sei episodi da circa 55 minuti ciascuno. Sue Deeks, responsabile degli acquisti di scripted pre-buy della BBC, ha elogiato la serie, definendo Torv magnifica e il drama potente e toccante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI