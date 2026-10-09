Ridley Scott è tornato alla fantascienza con un progetto ambizioso, ma il suo universo televisivo sta vivendo due destini opposti: mentre Alien: Earth corre verso la seconda stagione, un’altra serie prodotta dal suo marchio si è fermata dopo un solo capitolo.

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Il ritorno sul grande schermo con The Dog Stars

Ridley Scott ha scelto di nuovo il genere distopico per tornare dietro la macchina da presa. The Dog Stars è il suo nuovo epico distopico con protagonisti Jacob Elordi e Josh Brolin, uscito nelle sale lo scorso 28 agosto. Il film segna il ritorno del regista alla 20th Century Studios ed è il primo progetto di finzione dopo Gladiator II del 2024, arrivato dopo un periodo dedicato a grandi produzioni storiche come Napoleon.

La pellicola è tratta dal romanzo del 2012 di Peter Heller e adattata per lo schermo da Mark L. Smith, già autore di The Revenant e Twisters. Elordi interpreta Hig, Brolin veste i panni di Bangley e Margaret Qualley è Cima, e i tre protagonisti si muovono tra le conseguenze di una pandemia che ha sterminato quasi l’intera popolazione. Il cast si arricchisce poi con Guy Pearce, Benedict Wong e Allison Janney. Il ruolo principale era stato inizialmente affidato a Paul Mescal, poi sostituito da Elordi a causa dei conflitti di agenda con i film biografici sui Beatles diretti da Sam Mendes.

Dope Thief si ferma dopo una sola stagione

Sul fronte cinematografico Scott ha ritrovato il suo terreno; su quello televisivo la situazione resta più incerta. Il regista è stato molto presente anche in un’altra serie arrivata in streaming, prodotta attraverso il suo marchio Scott Free e con lui personalmente dietro la macchina da presa per il primo episodio. Si tratta di Dope Thief, il crime thriller di Apple TV+ con Wagner Moura (che ha preso il posto di Michael Mando dopo uno scontro sul set) e Brian Tyree Henry. Scritta da Peter Craig, sceneggiatore di Gladiator II, la serie segue due amici delinquenti che si fingono agenti della DEA per rapinare una casa in campagna, rimanendo poi intrappolati in una enorme cospirazione legata alla droga.

La serie aveva conquistato critica e pubblico al debutto, con un punteggio dell’86% “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes e la terza candidatura agli Emmy per Brian Tyree Henry come miglior attore. Ciò nonostante Apple ha deciso di non proseguire. Gli otto episodi si sono conclusi nell’aprile 2025 e la conferma della chiusura è arrivata dalle parole dello stesso produttore esecutivo.

“C’era un modo in cui potenzialmente avremmo potuto portare avanti quella storia, e credo che sia andata relativamente bene […], ma non è stata una scelta che hanno deciso di continuare.”

A parlare è David W. Zucker, chief content officer di Scott Free Productions, che in un’intervista rilasciata a Italian Global Series 2026 ha spiegato come Dope Thief fosse sempre stata “costruita in modo elastico”, pensata cioè per funzionare sia come miniserie limitata sia come progetto continuativo. Questa ambiguità di fondo lascia aperta una porta: interrogato sulla possibilità di rivedere la serie in futuro, Zucker non ha escluso un ritorno, ricordando quanto sia imprevedibile il settore.

Alien: Earth e Blade Runner 2099, cosa resta in piedi

I fan degli xenomorfi possono invece tirare un sospiro di sollievo. Alien: Earth, la serie scritta e sviluppata da Noah Hawley per FX, resta al sicuro: la seconda stagione è già stata ordinata e le riprese sono attualmente in corso, con un ritorno atteso prima della fine del 2027. Lo stesso Zucker ha ammesso, con una frase che ha fatto il giro del web, di non aver mai dato per scontato un simile risultato.

“Non avrei mai pensato che avremmo fatto Alien: Earth o Blade Runner 2099.”

Parole che la dicono lunga su quanto sia cambiato il panorama delle serie televisive, in un momento in cui i budget del peak TV si restringono e i titoli di alto profilo vengono cancellati senza preavviso. Nemmeno il nome di Ridley Scott su una locandina basta a rendere un progetto invincibile. Il suo universo fantascientifico continua comunque a espandersi: oltre alla seconda stagione di Alien: Earth, è atteso Blade Runner 2099 su Prime Video, mentre la prima e unica stagione di Dope Thief resta disponibile su Apple TV+ per chi volesse recuperarla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI