Deadpool farà il suo ingresso ufficiale in X-Men ’97. La conferma è arrivata durante il panel Marvel TV and Animation del New York Comic Con, e riguarda la terza stagione della serie animata di casa Disney+. Considerando quanto Wade Wilson ami complicare la vita a chi gli sta intorno, la notizia apre scenari curiosi.

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Deadpool entra nella terza stagione

Dal palco del NYCC, Marvel ha svelato che Deadpool comparirà nel prossimo capitolo della serie prodotta da Marvel Animation. È un’aggiunta che arricchisce il cast di volti noti, anche se al momento lascia aperte più domande che risposte: nella conferma non sono stati indicati né il doppiatore, né il numero di episodi in cui il personaggio sarà presente, né la storyline che lo coinvolgerà.

Il suo ruolo potrebbe quindi rivelarsi qualsiasi cosa, da un incontro rapido a una presenza più solida all’interno della stagione. Per ora resta certa solo la sua comparsa, in attesa di capire come Marvel intenda inserirlo nella narrazione. I mutanti, d’altronde, hanno già parecchio a cui pensare, tra nemici da affrontare, rapporti da ricucire e idee contrapposte su quale dovrebbe essere il futuro della loro specie. Proteggere un mondo che li odia e li teme è un lavoro a tempo pieno, e avere superpoteri non rende più semplice gestire tutto il resto.

Le nozze di Gambit e Rogue e gli altri ritorni

Il footage mostrato durante il panel ha aggiunto parecchi tasselli. Il ritorno della Fratellanza dei Mutanti era già noto come elemento centrale della terza stagione, ma il video ha rivelato anche la presenza di Namor e She-Hulk, oltre a Deadpool. Il dettaglio più gustoso riguarda però un evento che i fan aspettavano da tempo: sono stati anticipati i rintocchi di nozze tra Gambit e Rogue, e nella scena in questione Wade Wilson e She-Hulk compaiono proprio come ospiti al loro matrimonio.

Per Jennifer Walters si tratta del primo ritorno in una serie Disney+ dal 2022, che aggiunge curiosità a una stagione già piuttosto affollata. Le premesse sono quelle di una serie che continua a pescare a piene mani dalla lunga storia editoriale Marvel, mescolando personaggi familiari e visite meno prevedibili. Non tutti quelli che incrociano il cammino degli X-Men condividono il loro senso di responsabilità, e alcuni sono più bravi a creare problemi che a risolverli.

Da Morph al mercenario: cosa sappiamo davvero

La terza stagione avrà anche l’occasione di introdurre Wade in persona, dopo che nella stagione precedente Morph si era trasformato nel personaggio, regalando di fatto solo un’apparizione del suo celebre costume senza chiarire cosa stesse facendo altrove. È stato un assaggio, più che una presenza vera e propria, che ora può lasciare spazio a qualcosa di più concreto.

Sul fronte del casting il silenzio resta assoluto: al momento non c’è alcuna indicazione su un eventuale coinvolgimento di Ryan Reynolds, che interpreta la versione live-action del personaggio, nel ruolo di doppiatore. La conferma riguarda il personaggio animato, non la voce che gli darà vita.

Stiamo lavorando duramente alla terza stagione, ed è incredibile.

Con queste parole Brad Winderbaum, presente al panel Marvel del NYCC, ha commentato lo stato dei lavori. La messa in onda è attesa su Disney+ nel 2027, quindi c’è ancora tempo per scoprire ulteriori dettagli. Nel frattempo, i numeri aiutano a capire il peso della serie: la prima stagione ha debuttato con un punteggio del 99% su Rotten Tomatoes, mentre la seconda si è attestata poco al di sotto, al 97%. Sono numeri che spiegano perché l’attesa per il nuovo capitolo resti alta, così come la curiosità attorno a una banda di mutanti chiamata a proteggere un mondo che li teme, affrontando una nuova e inattesa minaccia, con Jake Castorena, Emi Yonemura e Chase Conley ancora alla regia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI