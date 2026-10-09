HBO ha ordinato la serie che prosegue il racconto di Crazy & Rich, la commedia romantica firmata nel 2018 da Jon M. Chu. Constance Wu e Henry Golding tornano a interpretare Rachel Chu e Nick Young, affiancati da Ronny Chieng e Michelle Yeoh. Il progetto avrà otto episodi, ma cambia registro: sarà un drama.

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Chi torna nella serie sequel

Il pubblico ritroverà volti già visti sul grande schermo, con pesi diversi rispetto al film. Constance Wu, Henry Golding e Ronny Chieng hanno firmato come protagonisti fissi (series regulars) della serie da un’ora a episodio, mentre Michelle Yeoh avrà un ruolo ricorrente. Chieng torna a vestire i panni di Eddie, il cugino di Nick Young; Yeoh riprende invece quelli di Eleanor, la madre di Nick dalla personalità severa.

Casey Bloys ha spiegato così la scelta di richiamare il cast originale:

Constance, Henry, Ronny e Michelle sono superstar globali, e sappiamo che i fan appassionati del film e dei romanzi non vedono l’ora di vedere di più.

La commedia del 2018 era costata 30 milioni di dollari e ne aveva incassati 239 in tutto il mondo.

Otto episodi per i due romanzi sequel

Adele Lim, che aveva firmato la sceneggiatura del film, scrive la serie e la produce a livello esecutivo insieme a Chu e a Kevin Kwan, l’autore dei romanzi da cui sono nati il film e ora la serie. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Nina Jacobson e Brad Simpson. Gli otto episodi attingono ai due seguiti letterari, China Rich Girlfriend, uscito nel 2015, e Rich People Problems, del 2017.

Le riprese cominceranno nel 2027, con un’uscita stimata per il 2028. Il progetto è in sviluppo dall’inizio del 2025, dopo che il secondo film tratto da China Rich Girlfriend si era arenato: pesò la disputa sulla parità salariale con Warner Bros., che aveva portato Lim a lasciare la lavorazione, insieme agli impegni di Chu con i film di Wicked.

Le parole di Adele Lim e Jon M. Chu

A raccontare l’arrivo della serie è stata la stessa Lim:

È una rimpatriata in grande stile, degna di Crazy Rich Asians! Questa serie è il sequel che tutti aspettavamo: invece di un solo film, abbiamo a disposizione otto episodi per approfondire i personaggi e gli universi nati dalla brillante penna di Kevin Kwan. Il nostro gruppo di sceneggiatori è in piena attività e non vediamo l’ora di condividere ciò che abbiamo ideato.

Chu ha accompagnato l’annuncio con un ricordo del film e con una promessa:

Otto anni fa, Crazy Rich Asians mi ha cambiato la vita e ho avuto l’opportunità di realizzarlo insieme al gruppo di persone più creativo ed esilarante che abbia mai conosciuto. Da allora, i membri del cast sono diventati star del cinema, supereroi, artisti capaci di riempire gli stadi e persino un premio Oscar; perciò, riunire tutti quanti è come tornare a casa. Finalmente posso rispondere alla domanda che mi è stata posta quasi ogni giorno per otto anni: «Quando arriverà il sequel?».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI