Ad Alex Belli è bastata una telefonata per diventare protagonista di uno dei momenti più commentati di questa edizione del Grande Fratello Vip: dieci minuti di improvvisazione in una lingua inventata, davanti agli occhi spiazzati dei compagni di Casa.

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La richiesta della produzione ad Alex Belli

La giornata nella Casa procedeva senza scossoni particolari, fino a quando un suono improvviso ha attirato l’attenzione di tutti gli inquilini. A rompere la tranquillità è stato il telefono rosso, uno degli elementi più imprevedibili del reality condotto da Ilary Blasi. A precipitarsi verso la cornetta, incuriosito dalla possibilità di una comunicazione importante, è stato proprio l’attore. Dall’altra parte, però, lo attendeva qualcosa di insolito.

Belli ha ascoltato con attenzione le parole di una voce misteriosa, cercando di non lasciar trapelare nulla ai compagni. Il gioco ideato dalla produzione gli ha affidato un compito solo in apparenza semplice: rispondere tramite il telefono e mettere alla prova le sue capacità linguistiche in maniera del tutto inaspettata. Le istruzioni sono state precise:

“Questa è una telefonata segreta e anonima. Per i prossimi dieci minuti parla in un’altra lingua. Se non la conosci, inventala. Ricorda: non dovrai rispondere tu alle prossime telefonate”.

Una richiesta bizzarra, che l’attore ha deciso di eseguire subito, senza perdere tempo e senza fornire spiegazioni agli altri inquilini. Nessuna lingua straniera studiata sui banchi di scuola: se non avesse conosciuto idiomi diversi dall’italiano, l’inglese sarebbe stato facilmente intuibile, ma lui ha scelto una strada più ardita, inventando una lingua sul momento. Si è gettato nel gioco prendendo in mano il telefono, mentre tutti lo osservavano concentrati per capire cosa stesse succedendo.

Il gelo nella Casa e la reazione dei concorrenti

La conversazione è andata avanti dieci minuti. Quando l’attore ha terminato la chiamata, fatta in una lingua palesemente inventata ma per assurdo compresa dall’interlocutore dall’altra parte dell’apparecchio, sulla Casa è calato un gelo inatteso. Nessuno parlava, come riportato, e tutti guardavano Alex che, interpretando la parte fino in fondo, continuava a esprimersi in quella lingua sconosciuta. Per qualche istante la situazione è diventata surreale: nessuno riusciva a comprendere le parole pronunciate, eppure il dialogo proseguiva come se tutto fosse normale.

Solo dopo alcuni minuti lo stesso protagonista ha spiegato che si trattava di un gioco ideato dalla produzione e che la lingua che stava parlando era inesistente. La cosa più bella, però, è un’altra: sul momento i concorrenti hanno a loro volta preso parte al gioco, ascoltandolo e seguendo il flusso della conversazione con il suo interlocutore, senza interromperlo e senza metterlo in imbarazzo. Una Casa intera che assiste a un monologo incomprensibile senza fiatare: è esattamente quello che è accaduto.

Il telefono rosso, una fonte inesauribile di sorprese

Anche questa volta lo strumento si è confermato capace di regalare momenti di divertimento e spensieratezza, con concorrenti sempre più coinvolti nella sfida e nelle dinamiche di gioco per avvicinarsi alla fase finale. Durante la diretta del GF Vip capita spesso che i protagonisti siano chiamati a svolgere attività inconsuete, capaci di richiamare l’attenzione dei fan e di trasformare gesti normali in situazioni che restano impresse, sia per chi le vive in prima persona sia per chi le osserva da casa.

Resta un dettaglio non da poco: quel pizzico di assurdità che rende tutto più memorabile. Una voce anonima, un attore pronto a inventare parole mai sentite prima e un gruppo di inquilini disposti a stare al gioco senza pretendere spiegazioni immediate. Bastano pochi ingredienti per creare una scena che i fan commentano per giorni, a ricordare quanto il confine tra realtà e finzione, dentro la Casa, resti piuttosto sottile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI