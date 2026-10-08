Torna il mercoledì sera su Rai1 l’appuntamento con “Tale e Quale Show” e la terza puntata, andata in onda il 7 ottobre 2026 a partire dalle 21:30, ha regalato uno di quei momenti che restano negli archivi. Carlo Conti ha condotto la gara in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma: undici trasformazioni e una classifica che comincia a delineare i favoriti.

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La vittoria di Insinna e Cirilli

Il successo della serata porta la firma di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che si sono presentati sul palco nei panni, rispettivamente, di Totò e Charlie Chaplin. Il duetto sembrava una missione impossibile, ma i due artisti lo hanno trasformato in un momento di grande spettacolo, con 76 punti e il primo posto in classifica. Cura, esperienza e passione hanno confezionato un’esibizione che entra di diritto nel meglio delle teche Rai, un incontro tra due maschere della comicità interpretato con un equilibrio sorprendente, tra la napoletanità di Totò e la malinconia silenziosa di Chaplin.

Alle loro spalle si è piazzata Roberta Morise con 69 punti, mentre Selma Ezzine ha chiuso terza a 54. Proprio Selma era la grande attesa della serata: dopo aver vinto le prime due puntate, la prima imitando Raye e la seconda nei panni di Beyoncé, puntava a una storica tripletta che non è arrivata.

La classifica della terza puntata

Ecco il quadro completo dei punteggi assegnati dalla giuria, con Insinna e Cirilli in testa e Max Paiella in fondo:

1. Insinna e Cirilli con 76 punti

2. Roberta Morise con 69 punti

3. Selma con 54 punti

4. Stefano Meloccaro con 49 punti

5. Andrea Perroni con 47 punti

6. Paola Perego con 43 punti

7. Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo con 40 punti

8. Maddalena Corvaglia con 31 punti

9. Jasmine Carrisi con 29 punti

10. Max Paiella con 26 punti

La serata ha pesato anche sulla classifica generale, che dopo tre puntate vede ancora al comando Selma Ezzine con 188 punti, tallonata da Roberta Morise a 184 e da Andrea Perroni a 165. La vittoria ottenuta il 7 ottobre ha permesso a Insinna e Cirilli di risalire fino al quinto posto con 144 punti: la competizione resta apertissima.

Le esibizioni e la macchina della trasformazione

La scaletta della serata ha attraversato generazioni e generi diversi. Si va da “Scende la pioggia” di Gianni Morandi, interpretata da Stefano Meloccaro, a “30°C” di Anna portata sul palco da Jasmine Carrisi. Maddalena Corvaglia ha scelto “It’s Raining Men” di Geri Halliwell, Paola Perego “Tipitipitì” di Orietta Berti. Perroni si è misurato con “I p’ me, tu p’ te” di Geolier, Anna Pettinelli ha affrontato “Perhaps, perhaps, perhaps” di Doris Day e Vladimir Randazzo ha cantato “Tu mi piaci tanto” di Sayf. A chiudere il cerchio Max Paiella con “Viceversa” di Francesco Gabbani e Selma con “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys.

Dietro ogni trasformazione c’è una macchina organizzativa imponente. Gli arrangiamenti musicali sono firmati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie da Fabrizio Mainini e dal corpo di ballo, mentre i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella seguono i concorrenti ogni giorno. La preparazione attoriale è affidata a Emanuela Aureli. Accanto a loro, a valutare le performance, la giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, riconfermatissimo, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Nella terza puntata il quarto giudice ospite è stato Massimo Ceccherini, che ha portato sul tavolo la sua comicità naturale e folle, dopo che nella seconda serata il ruolo era toccato a Ubaldo Pantani. Chi non ha potuto seguire la diretta ha potuto recuperare il programma su RaiPlay, in streaming e on demand.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI