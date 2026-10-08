Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione di North of North, la comedy ambientata nell’Artico che ha conquistato critica e pubblico. Al centro della storia torna Siaja, giovane madre inuk decisa a rimettersi in gioco, e stavolta le sue scelte coraggiose potrebbero pesare più che mai.

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Il ritorno di Siaja tra errori audaci e voglia di ricominciare

Nella seconda stagione, Siaja (Anna Lambe) continua a prendere decisioni audaci e a commettere errori ancora più audaci nel tentativo di migliorare la propria vita. La parte più complicata resta dimostrare alla sua comunità artica, molto unita e attenta a ciò che accade intorno, e soprattutto a se stessa, di essere pronta a prendere in mano le redini della situazione.

Il nuovo capitolo si concentra sul suo percorso per affermarsi all’interno della comunità di Ice Cove ed esplora il concetto inuktitut di pilimmaksarniq, legato all’idea di migliorarsi e crescere attraverso l’esperienza. Dopo il divorzio, Siaja si mostra anche ottimista riguardo alla possibilità di trovare l’amore, tanto che la vedremo coinvolta romanticamente con nuovi personaggi. Un cambio di rotta che promette di dare alla serie una dimensione più leggera, senza rinunciare all’attenzione per i temi identitari che ne hanno fatto un caso.

Cast, regia e produzione: conferme e una new entry eccellente

Anna Lambe torna al centro della scena, affiancata da Maika Harper (Neevee), Braeden Clarke (Kuuk), Jay Ryan (Alistair), Mary Lynn Rajskub (Helen), Zorga Qaunaq (Millie), Bailey Poching (Colin), Nutaaq Simmonds (Elisapee) e Keira Cooper (Bun). Tra i volti nuovi spicca Bruce McCulloch, noto al pubblico per Kids in the Hall, che entra nel cast fisso nei panni di Military Mitch, un istruttore assunto per insegnare pronto soccorso al Centro Comunitario di Ice Cove. Si aggiungono anche alcune apparizioni cameo di creator indigeni, un dettaglio che rafforza il legame della serie con le comunità del territorio.

Dietro la macchina da presa si alternano Zoe Leigh Hopkins, Jason Priestley, Lisa Jackson e Yael Staav. La produzione esecutiva vede coinvolti Stacey Aglok MacDonald e Alethea Arnaquq-Baril per Red Marrow Media, Miranda de Pencier (Anne with an E, Beginners, The Grizzlies) per Northwood Entertainment, Mike Goldbach (Fleishman Is In Trouble, Heated Rivalry), Garry Campbell (The Kids in the Hall, Less Than Kind), Jessie Gabe (Workin’ Moms, One More Time) e Robin Gurney (Twin Peaks, Kidding). La serie è creata da Aglok MacDonald e Arnaquq-Baril ed è co-prodotta con la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) in partnership con APTN. Le riprese hanno portato la troupe a Iqaluit, Nunavut, e poi a Toronto, per un totale di otto episodi da 30 minuti ciascuno.

Dal Canada al pubblico globale: date e successi della serie

La seconda stagione debutterà su Netflix con tutti gli otto episodi a partire da giovedì 5 novembre, dopo la premiere televisiva canadese andata in onda su CBC a settembre. Il dettaglio non è secondario, perché North of North è stata la prima produzione originale nata dalla sede canadese della piattaforma, un traguardo che ha segnato un punto di svolta per la strategia del colosso dello streaming nel Paese. Il rinnovo per un secondo ciclo era arrivato ufficialmente nell’aprile 2025, poco dopo il debutto su Netflix, sulla scia di un’accoglienza più che positiva.

La prima stagione ha raccolto recensioni straordinarie e ha vinto nove Canadian Screen Awards, tra cui quello per la Miglior Serie Commedia. Su Rotten Tomatoes mantiene ancora il raro punteggio del 100% sull’Average Tomatometer, affiancato da un 79% di gradimento da parte del pubblico. Numeri che spiegano perché l’attesa per il ritorno di Siaja e della sua comunità artica sia così alta, e perché il nuovo trailer stia già facendo discutere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI