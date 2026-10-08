M – Il figlio del secolo arriva in chiaro su La7. Dopo il clamore suscitato sulla pay tv, la serie con protagonista Luca Marinelli si prepara a incontrare un pubblico più ampio, a partire da lunedì 19 ottobre 2026 in prima serata, alle 21.15.

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Da Sky a La7, l’approdo in chiaro

Il passaggio sulla rete diretta da Andrea Salerno è stato definito come un atto di servizio pubblico, una scelta mai presa in considerazione dalla Rai. La7 riesce così a unire il successo commerciale a un’identità editoriale ben definita. Per chi finora aveva seguito la serie solo attraverso i canali a pagamento, si apre la possibilità di recuperarla, o di rivederla, senza abbonamenti.

Il meccanismo di messa in onda è lineare: otto puntate complessive, trasmesse con due episodi a settimana, fino all’epilogo. Un ritmo che permette di assimilare con calma le atmosfere pesanti e i passaggi storici raccontati sullo schermo, senza l’effetto maratona che spesso accompagna le uscite in streaming.

La trama e il cast di M – Il figlio del secolo

La serie è tratta dai romanzi di Antonio Scurati, che ha raccontato un periodo complesso della storia italiana da una prospettiva nuova, indagando i metodi di comunicazione e la retorica usati da Mussolini per affermare il proprio potere. Il racconto si muove dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al discorso in Parlamento del gennaio 1925, pronunciato dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

Il protagonista rompe la quarta parete e si rivolge direttamente a chi guarda, approfondendo anche la sfera privata del duce e i suoi rapporti con la moglie Rachele e con l’amante Margherita Sarfatti. La regia è affidata a Joe Wright, la sceneggiatura a Stefano Bises e Davide Serino. La produzione, una coproduzione italo-francese, è girata in bianco e nero e a colori, una scelta visiva che rende più netto il contrasto tra epoche e atmosfere.

Accanto a Luca Marinelli c’è un cast corale che comprende Francesco Russo (Cesare Rossi), Barbara Chichiarelli (Margherita Sarfatti), Benedetta Cimatti (Donna Rachele), Federico Majorana (Amerigo Dumini), Lorenzo Zurzolo (Italo Balbo), Maurizio Lombardi (Emilio De Bono), Gaetano Bruno (Giacomo Matteotti), Paolo Pierobon (Gabriele D’Annunzio), Elena Lietti (Velia Titta) e Vincenzo Nemolato.

Un trattato sociale che accende il dibattito

La serie guarda al cinema ma diventa anche un trattato sociale da cui prendere spunto, a conferma del fatto che certe dinamiche potrebbero ripetersi. Gli autori del progetto non parlano di un potenziale ritorno del Fascismo, ma fanno notare che determinate suggestioni possono favorire l’avvicendamento di regimi politici dannosi, non solo per l’Italia ma per il mondo intero. I riferimenti a Trump, che non è al centro di un regime ma adotta una politica improntata agli estremismi e alla risolutezza, non mancano, con frecciatine che oltrepassano la quarta parete.

M – Il figlio del secolo è un esempio di come il cinema possa diventare terreno fertile per il dibattito culturale, sociale e politico. La serie ha generato discussioni e controversie: molte persone hanno mal digerito i costanti rimandi alla contemporaneità presenti nel girato. Le analogie tra Fascismo e alcune dinamiche attuali hanno suscitato fastidio negli Stati Uniti e in parte dell’Italia, con vessazioni, anche a mezzo stampa, nei confronti di Marinelli e del resto del cast. Il lavoro, secondo gli addetti ai lavori, è stato comunque svolto nel modo migliore: altrimenti la resa non avrebbe scalfito alcuna mente esperta, né gli appassionati di cinema.

La forza, sul piano tecnico e scenico, arriva dalla precisione interpretativa del protagonista e dei suoi colleghi sul set, oltre che da un’accuratezza evidente nei dettagli di scena: i colori, le luci, la fotografia e gli scenari risultano coinvolgenti al punto da far immergere lo spettatore in un mondo che riconosce anche senza averlo vissuto davvero. Il Fascismo, oggi, è figlio dei racconti del passato, e la serie è riuscita a rendere moderno un processo storico che molti hanno provato a negare o a mandare in archivio.

Riconoscimenti e mercato internazionale

La miniserie è stata presentata in anteprima assoluta il 5 settembre 2024 durante l’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, per poi approdare su Sky Cinema e Sky Atlantic dal 10 al 31 gennaio 2025. Nel Regno Unito e in Irlanda è andata in onda su Sky Atlantic dal 4 febbraio 2025, mentre negli Stati Uniti è arrivata grazie a MUBI.

Il palmarès è di quelli pesanti: una candidatura ai Critics’ Choice Awards 2026 come miglior serie in lingua straniera, il Peabody Award 2026 e il Prix Italia 2026 con Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica. Riconoscimenti che certificano come il prodotto abbia saputo parlare a pubblici diversi, superando i confini nazionali senza perdere la propria identità.

Il futuro, tra seconda stagione e nuovi scenari

Il futuro di una potenziale seconda stagione resta tutto da scrivere: Sky, nello specifico, non ha soppresso il titolo. È una questione di budget e di possibilità, perché M – Il figlio del secolo ha rappresentato un grande sforzo anche sul piano produttivo, e l’ambito economico non può prescindere dai piani aziendali. Mettere insieme una seconda stagione significa approntare una cifra seguita da molti zeri: il risultato sarebbe probabilmente assicurato, ma dalle parti di Sky, e non solo, ci si sta chiedendo a quale prezzo.

L’apporto di eventuali partner, come avvenuto nella prima stagione, sarà importante. Se l’avvenire resta un enigma da risolvere, la stretta attualità vede una riproposizione in chiaro che, se dovesse andare bene, potrebbe aprire nuovi scenari anche rispetto alla reazione del mercato estero. Nel frattempo, per il pubblico televisivo, M – Il figlio del secolo potrebbe tornare a essere un appuntamento da seguire, con il pubblico della generalista chiamato a confermare o ribaltare il successo già incassato sulla pay tv.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI