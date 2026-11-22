Sabato 21 novembre 2026 si è giocata l’ottava sfida stagionale tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, i due programmi che Milly Carlucci e Maria De Filippi schierano ogni settimana sulle reti ammiraglie. Lo share più alto è andato allo show di Rai Uno, il maggior numero di spettatori a quello di Canale 5.

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Come sono andate le due puntate

Sulla pista di Ballando si sono viste le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara, le votazioni e l’eliminazione di Riccardo Rossi. La serata ha avuto 2.867.000 telespettatori, con il 27,2% di share. L’anteprima Ballando Tutti in Pista, andata in onda prima, aveva raccolto 3.793.000 spettatori e il 22,6% di share, il dato più alto di questa edizione per il segmento che precede lo show.

Su Canale 5 la Lip Sync Battle ha avuto Valeria Marini nei panni di Britney Spears, insieme alle performance degli altri concorrenti. Il programma ha totalizzato 3.558.000 telespettatori con il 24,1% di share ed è lo show più seguito dell’autunno sulla rete.

Come sta andando la stagione

Per la trasmissione di Milly Carlucci questa si sta rivelando una delle annate migliori: l’esordio di ottobre si era fermato al 25,6% di share e, dopo una lieve flessione, nelle ultime puntate il dato è tornato sopra quel livello. La media finora è di 3,5 milioni di spettatori con il 21,3% per l’anteprima Ballando Tutti in Pista e di 2,6 milioni con il 25,4% per le puntate principali.

Anche Maria De Filippi può sorridere: il debutto ha portato 3,4 milioni di telespettatori e il 25,5% di share, e nelle settimane successive non ci sono stati crolli. La media stagionale si è assestata su 3,4 milioni di spettatori e il 24,2% di share. Le ultime tre serate mostrano bene l’andamento delle due trasmissioni: il 7 novembre Ballando ha toccato 2.874.000 telespettatori con il 26,93%, il 14 novembre 2.817.000 con il 27,6%, il 21 novembre 2.867.000 con il 27,2%. Tu Si Que Vales ha risposto con 3.555.000 e il 24,31%, poi 3.579.000 e il 24,6%, infine 3.558.000 e il 24,1%.

Che cosa dicono le ottave puntate delle edizioni precedenti

Guardando indietro, l’ottavo appuntamento di Ballando con le Stelle ha spesso coinciso con un momento decisivo del percorso. Nel 2005 era la finale, vista da oltre 8 milioni di persone con il 36,99% di share, un numero che oggi appare irripetibile. Nelle prime edizioni lo share si aggirava tra il 22% e il 25%, valori non lontani da quelli attuali. Il 15 novembre 2025 la trasmissione ha chiuso la serata con 2.780.000 spettatori e il 26,30%, dopo Ballando Tutti in Pista a 3.659.000 e 20,39%.

Tu Si Que Vales è più giovane di un decennio, ma ha mostrato a sua volta una certa stabilità. L’ottava puntata della prima edizione, il 22 novembre 2014, era stata vista da 5.072.000 persone con il 24,11% di share: i valori assoluti sono ormai lontani, mentre la quota somiglia a quella delle ultime stagioni. Il 15 novembre 2025 il programma si è fermato a 3.993.000 telespettatori con il 26,82%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI