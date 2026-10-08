Giovanni Grazioso, 31 anni, catanese, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex protagonista di Temptation Island è arrivato in studio spingendo un carrettino colmo di brioche e gelati, ha stretto la mano a Lory e ha letto una lettera di ringraziamento dedicata a Maria De Filippi.

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Il carrettino delle brioche e la stretta di mano con Lory

L’ingresso di Giovanni nel programma di Canale 5 ha avuto il sapore di casa. Un carrettino con brioche e gelati, lo stesso mestiere che il nuovo tronista svolge da anni per le strade di Catania, si è trasformato per l’occasione in un omaggio goloso agli opinionisti. Tina, Alessandra e Gianni si sono ritrovati davanti a un banchetto improvvisato, con tanto di dolci offerti a chi in studio commenta da anni le storie dei protagonisti del talent dei sentimenti.

Subito dopo è arrivato il momento più atteso: l’incontro con Lory, il tentatore che all’interno del villaggio di Temptation Island ha attirato le attenzioni di Sabrina, la ex fidanzata di Giovanni. Tra i due c’è stata una stretta di mano, un gesto semplice che mette un punto fermo su una delle vicende più discusse dell’ultima edizione del reality estivo. Nessuna scena, nessun rancore ostentato, solo la consapevolezza che quella fase è ormai alle spalle.

La lettera di Giovanni a Maria De Filippi

Il momento più personale è arrivato quando il nuovo tronista ha letto una lettera scritta di proprio pugno per la padrona di casa, che vale la pena riportare integralmente:

«Cara Maria, so benissimo che questa è l’ennesima che stai per sentire, ma vorrei dirti grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a un tuo programma dove ho avuto modo di mettere in discussione la mia relazione. Grazie a quel programma ho preso una decisione che mi ha fatto soffrire e rinascere. So che c’è la tua volontà di darmi il trono e voglio dirti che è un onore immenso starti vicino. Credo nell’amore costruito in questo programma e vorrei un amore simile, sano e sincero. Non finirò mai di ringraziarti».

Parole che parlano di una frattura personale e di una ripartenza, ma anche del rapporto di fiducia che lega Giovanni a Maria De Filippi. Il video integrale dell’ingresso è disponibile su Witty Tv, il canale ufficiale che ha dato spazio alla presentazione del nuovo tronista.

Chi è Giovanni Grazioso e perché il pubblico si divide

Prima di approdare nello studio di Uomini e Donne, Giovanni ha alle spalle una vita piuttosto lontana dai riflettori. Originario di Catania, ha giocato a calcio in diverse squadre locali, senza però arrivare al professionismo. Una volta accantonata la carriera agonistica, si è dedicato alla sua attività di venditore ambulante, girando per le vie del capoluogo etneo con il carretto di brioche che abbiamo visto in scena. Proprio quel dettaglio spiega il taglio ironico e insieme genuino scelto per il suo debutto televisivo.

La conferma ufficiale è arrivata giovedì 24 settembre attraverso i canali di Witty Tv, con la pubblicazione del video di presentazione. Giovanni entra così nel gruppo dei protagonisti già scelti per la stagione 2026/2027 del programma, andando a completare un cast su cui si concentrano le aspettative di chi segue il trono da anni.

Non tutti, però, hanno accolto la notizia con entusiasmo. Sui social sono comparsi diversi commenti piuttosto freddi nei confronti della scelta: una parte del pubblico si è chiesta se Giovanni abbia davvero le caratteristiche necessarie per affrontare un percorso sul trono, tra presentazioni, esterne e scelte sentimentali da fare davanti alle telecamere. Un dibattito che accompagna puntualmente ogni nuovo arrivo, ma che questa volta sembra particolarmente acceso.

Il suo ingresso rende inoltre ancora più evidente il filo che negli anni ha legato Temptation Island a Uomini e Donne. Non è la prima volta che un protagonista del reality estivo cambia programma restando nell’universo televisivo di Maria De Filippi: uno dei precedenti più noti è Gianmarco Valenza, che dopo l’esperienza nel villaggio si è ritrovato al centro delle dinamiche del trono, a conferma di un passaggio di testimone che si ripete da tempo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI