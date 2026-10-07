Dal 12 al 16 ottobre 2026 il Fürstenhof si prepara alle nozze d’oro di Alfons e Hildegard, tra segreti smascherati, tensioni familiari e un ritorno che nessuno si aspettava. Ecco cosa succede nelle nuove puntate di Tempesta d’amore, in onda in prima visione su Rete 4 a partire dalle 10:50.

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Nozze d’oro e preparativi sotto pressione

La soap tedesca creata da Bea Schmidt va in onda dal 26 settembre 2005 su Das Erste e ha superato le 3000 puntate già nel 2018. Il momento clou della settimana è la celebrazione dei cinquant’anni di matrimonio di Alfons e Hildegard: Alfons aspetta emozionato la sposa nella cappella, i due rinnovano le promesse e festeggiano circondati da amici e parenti.

La giornata prende però una piega inattesa quando Hildegard scompare: è Günther ad aver organizzato il tradizionale rapimento della sposa, e per ritrovarla Alfons deve risolvere un indovinello. Un modo scherzoso per movimentare la festa, che comunque tiene tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo.

La settimana è intensa anche per il carico di lavoro che grava su Greta, divisa tra il trasloco, il pranzo per le nozze d’oro e l’anniversario della squadra di calcio di Bichlheim. Miro le chiede di rallentare, ma alcuni intoppi e una consegna alimentare sbagliata complicano i preparativi. Quando la cuoca viene colta da forti dolori, tutti temono che il parto sia iniziato: solo in un secondo momento si scopre che si trattava di semplici contrazioni preparatorie. Michael cerca di rassicurarla e le impone di riposare, ma lei fatica a lasciare i preparativi nelle mani di Kilian e continua a telefonargli, finché scopre una dimenticanza importante: la torta nuziale.

Leo in campo, Larissa tra le maglie della messinscena

Per Leo la settimana segna il ritorno sul campo da calcio. Dopo molte esitazioni accetta il provino per la squadra di Bichlheim, e ritrovare questo sport gli regala emozioni positive al punto da spingerlo ad allenarsi senza tregua. Pachmayer, entusiasta dei suoi video, anticipa la prova e chiede anche che il Fürstenhof sponsorizzi la squadra. Deciso a non deludere Werner, il ragazzo forza il fisico fino a infortunarsi a una spalla; non intende però rinunciare al provino e, dopo il rifiuto di Yannik, si fa praticare un’iniezione da un altro medico. Conquista così il posto, ma provoca l’ira di Katja, mentre Vincent difende la sua scelta.

Le difficoltà non finiscono qui: uscendo con i nuovi compagni di squadra, Leo si trova a fare i conti con il passato. Le loro battute dopo che Elias ha cercato di flirtare con Ben gli riportano alla mente il bullismo subito in Australia e la paura di essere nuovamente rifiutato.

Sul fronte sentimentale, Larissa e Yannik si concedono un incontro romantico nella baita, ma Günther li sorprende mentre si baciano e il loro segreto sembra ormai compromesso. La donna reagisce schiaffeggiando Yannik e, con l’aiuto di Kilian, recita la parte della moglie innamorata, mentre l’avvocato resta sospettoso e lei tenta di portarlo dalla propria parte con un’offerta economica. Le complicazioni si accumulano: Larissa riceve nuove minacce dal cugino Stephan e chiede di nuovo aiuto a Kilian. I due sentono un rumore nel bosco e si baciano per convincere un’eventuale spia della sincerità del loro matrimonio, ma a sorprenderli è Fanny, che resta sconvolta. Il giorno seguente la ragazza affronta Kilian per quel bacio e il cuoco le spiega che temevano di essere spiati: lei decide di credergli. Se la messinscena reggerà ancora a lungo, lo diranno le prossime puntate.

Erik, Michael e Thomas: strategie, addii e ritorni

Anche per Erik la settimana è ricca di svolte. L’uomo rifiuta le critiche di Yvonne e si infuria perché Fritz la incoraggia a farsi rispettare, ma Michael lo invita a considerare i sentimenti della moglie, e un gesto premuroso permette poi alla coppia di riconciliarsi. Con Werner bloccato a letto dal raffreddore, è proprio Erik a rappresentare la direzione del Fürstenhof durante i festeggiamenti: dopo aver macchiato la giacca, grazie a Fritz trova un vistoso completo vintage. Venerdì propone di invitare alcuni influencer per rilanciare la struttura e, sempre con l’aiuto di Fritz, ottiene il sì di Cathy Hummels, salvo poi attribuirsi tutto il merito davanti a Werner e Christoph.

Intanto Michael saluta gli amici e parte per il Brasile, dove lo aspettano Anja e un nuovo progetto di ricerca. A sorpresa arriva anche Thomas, ex marito di Katja e padre di Leo, che scopre come il figlio abbia lasciato il college: pretende che torni in Australia e gli toglie il sostegno economico. Irmgard difende il nipote, ma rivela involontariamente a Vincent che Leo è gay, e il ragazzo si sente tradito proprio da una delle persone a lui più vicine.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI