I sei episodi conclusivi della seconda stagione di Rivals arriveranno su Disney+ e Hulu l’11 novembre, con una premiere da tre episodi insieme e poi un nuovo appuntamento a settimana. Il ritorno era atteso dopo che la prima metà della stagione aveva lasciato gli spettatori con il fiato sospeso.

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Come e quando vedere i nuovi episodi

La seconda parte della Stagione 2 debutterà mercoledì 11 novembre con i primi tre episodi disponibili in contemporanea su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti. Da lì in poi il ritmo diventa settimanale: ogni mercoledì arriverà un nuovo episodio fino al 2 dicembre, data in cui si chiuderà questo capitolo della serie. Gli episodi dal 7 al 12 riprendono da dove si era interrotto il finale di metà stagione.

Insieme all’annuncio è stato diffuso anche il trailer ufficiale, che offre un assaggio di ciò che attende gli abitanti del Rutshire nel resto della stagione.

Il ritorno agli anni Ottanta tra scandali, rivalità e cuori infranti

Siamo nel 1987, e il Rutshire torna agli eccessi e agli scandali che ne hanno fatto la fortuna. La battaglia tra Tony Baddingham e Declan O’Hara per il dominio dei Cotswolds raggiunge il culmine, mentre Rupert Campbell-Black deve fare i conti con i propri demoni personali. Tra feste sfrenate, il caos della Bonfire Night, l’Hampshire Hunt Ball e un turbolento Natale, le relazioni vengono sconvolte, le alleanze si spezzano e le rivalità si fanno sempre più accese.

Nel mezzo della guerra per il controllo del franchise, Taggie O’Hara dovrà trovare il coraggio di seguire il proprio cuore, mentre chi le sta intorno fa i conti con le conseguenze di ambizione, potere e segreti che non possono più restare nascosti. Resta da vedere chi riuscirà ad avere il proprio lieto fine.

La prima parte della Stagione 2 era uscita in sei episodi tra il 15 maggio e il 5 giugno, lasciando i fan a desiderarne di più. Inizialmente si vociferava che i nuovi episodi sarebbero arrivati a ottobre, ma i creatori hanno spiegato che lo split della stagione è stato deciso per varie ragioni, tra cui la Coppa del Mondo FIFA 2026. Anche la critica ha risposto con entusiasmo: la prima metà della seconda stagione è stata accolta con consensi quasi unanimi, con recensori pronti a scrivere che “Rivals Stagione 2 supera la Stagione 1 praticamente su ogni fronte”. Le aspettative per queste ultime puntate sono alte.

Un cast stellare e la conferma della terza stagione

A riprendere i loro ruoli ci sono volti ormai familiari per chi segue la serie: David Tennant (Doctor Who, Il club dei delitti del giovedì) nei panni di Lord Tony Baddingham, Alex Hassell (Macbeth, The Boys) in quelli di Rupert Campbell-Black, Aidan Turner (Poldark, The Suspect) in quelli di Declan O’Hara, Nafessa Williams nei panni di Cameron Cook e Bella Maclean in quelli di Taggie O’Hara. Accanto a loro tornano Katherine Parkinson, Danny Dyer, Victoria Smurfit, Claire Rushbrook, Oliver Chris, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luca Pasqualino, Catriona Chandler, Annabel Scholey, Gary Lamont, Hubert Burton, Gabriel Tierney, Lara Peake e Bryony Hannah.

Nel cast della nuova parte arrivano anche nuovi ingressi. Rachael Stirling (Believe Me, Detectorists) interpreterà Araminta Pemberton, la seducente sorella minore di Lady Monica Baddingham; Rupert Evans (Gone, L’uomo nell’alto castello) sarà l’erudito preside David Hawkley; Santiago Cabrera (Big Little Lies, Star Trek: Picard) vestirà i panni di Alejandro Mendoza, leggenda argentina del polo. Torneranno inoltre le guest star Hayley Atwell nel ruolo di Helen Gordon e Rupert Everett in quelli di Malise Gordon.

In vista del ritorno, Disney+ ha annunciato il greenlight alla terza stagione, confermando la produzione di dodici nuovi episodi. La serie, prodotta da Happy Prince (parte di ITV Studios), è basata sull’omonimo romanzo, parte della serie bestseller Rutshire Chronicles di Dame Jilly Cooper, ed è scritta da Dominic Treadwell-Collins, Laura Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh e Dare Aiyegbayo. Alla regia troviamo Elliot Hegarty, Jamie J Johnson e Dee Koppang O’Leary, con Eliza Mellor che torna come series producer. Tutti gli episodi della prima stagione e i primi sei della seconda sono già disponibili in streaming su Disney+, quindi chi vuole arrivare preparato all’11 novembre ha tutto il tempo per un ripasso.