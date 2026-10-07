La prima parte di Rivals 2 ha chiuso i battenti a giugno lasciando gli abitanti del Rutshire sull’orlo di una tragedia. Ora arrivano le date ufficiali per il ritorno, ma la notizia che scalda di più gli animi è un’altra: la terza stagione è già realtà.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La seconda parte debutta l’11 novembre

La seconda metà della stagione, composta dagli episodi dal 7 al 12, arriva su Disney+ a partire dall’11 novembre 2026, con i primi tre episodi disponibili tutti insieme. Gli episodi 10, 11 e 12 debutteranno poi rispettivamente il 18 novembre, il 25 novembre e il 2 dicembre. In Italia la serie è distribuita in esclusiva su Disney+, mentre negli Stati Uniti passa da Hulu.

La prima parte era invece partita il 15 maggio 2026, con gli episodi 1, 2 e 3, seguiti dagli ultimi tre a cadenza settimanale fino al 5 giugno. Rispetto al debutto della prima stagione, che nell’ottobre 2024 aveva messo online tutti gli episodi in un colpo solo, il formato spezzato cambia parecchio il ritmo della visione. La scelta di dividere la stagione in due blocchi da sei episodi è stata influenzata da diversi fattori, tra cui i Mondiali di Calcio 2026: i creatori hanno puntato a costruire l’attesa e a lasciare che il pubblico assaporasse la storia con calma. Inizialmente si vociferava di una ripresa a ottobre 2026, ma Hulu e Disney+ hanno poi confermato la finestra di novembre. Gli episodi durano tra i 49 e i 54 minuti ciascuno, materiale sufficiente per riempire le serate autunnali.

Dove eravamo rimasti e cosa aspettarci

La seconda stagione riporta gli abitanti del Rutshire nel 1987, tra nuovi festeggiamenti, rivalità e storie d’amore. Con la posta in gioco sempre più alta, i protagonisti devono affrontare tragedie, cuori infranti, colpi bassi e tradimenti. La battaglia tra Tony Baddingham e Declan O’Hara per il dominio dei Cotswolds raggiunge il culmine, mentre Rupert Campbell-Black fa i conti con i propri demoni personali.

La seconda parte riparte esattamente da dove si era interrotta e trascina i protagonisti tra feste sfrenate, la Bonfire Night, l’Hampshire Hunt Ball e un turbolento Natale. Le relazioni vengono sconvolte, le alleanze si spezzano e le rivalità diventano sempre più accese. Nel frattempo, mentre prosegue la guerra per il controllo del franchise, Taggie O’Hara dovrà trovare il coraggio di seguire il proprio cuore: ambizioni, potere e segreti avranno conseguenze per tutti.

Attenzione, da qui in poi ci sono anticipazioni. Nell’ultimo minuto del sesto episodio Monica Baddingham (Claire Rushbrook) muore, lasciando il marito Tony (David Tennant) ad affrontare un mondo senza di lei. Un evento che peserà parecchio sugli equilibri della seconda parte e che promette di rimescolare le carte in tavola proprio quando tutti pensavano di aver capito chi teneva il coltello dalla parte del manico.

Rivals 3 è già confermata (e il cast si allarga)

Disney+ ha già dato il via libera alla terza stagione, che sarà composta da 12 nuovi episodi. La notizia arriva mentre il pubblico attende ancora il gran finale di questa seconda annata e conferma la fiducia dello streamer nel progetto. La serie continua a raccogliere consensi: Rivals Stagione 2 ha finora ottenuto recensioni entusiastiche, con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, ed è stata premiata agli International Emmy e ai BAFTA.

Un traguardo che arriva in un momento agrodolce, perché dal debutto della prima stagione Dame Jilly Cooper, autrice del romanzo originale e produttrice esecutiva, è purtroppo venuta a mancare. La notizia del rinnovo per la seconda stagione era arrivata a dicembre 2024, quando Cooper aveva condiviso una dichiarazione entusiasta. Il suo universo delle Rutshire Chronicles continua però a vivere sullo schermo, alimentato da un cast che resta uno dei punti di forza della produzione.

Il cast principale torna al completo: oltre a David Tennant, Alex Hassell, Aidan Turner e Nafessa Williams, ritroviamo Bella Maclean, Katherine Parkinson, Danny Dyer, Victoria Smurfit, Claire Rushbrook, Oliver Chris, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luca Pasqualino, Catriona Chandler, Annabel Scholey, Gary Lamont, Hubert Burton, Gabriel Tierney, Lara Peake e Bryony Hannah. Tra le new entry spiccano Rachael Stirling nei panni di Araminta Pemberton, la seducente sorella minore di Lady Monica, Rupert Evans come l’erudito preside David Hawkley e Santiago Cabrera nel ruolo di Alejandro Mendoza, leggenda argentina del polo. Tornano inoltre le guest star Hayley Atwell (Helen Gordon) e Rupert Everett (Malise Gordon).

Sul fronte produttivo, la seconda stagione è firmata da Happy Prince, parte di ITV Studios, con Dominic Treadwell-Collins, Alexander Lamb, Felicity Blunt, Elliot Hegarty, Laura Wade e Dame Jilly Cooper come executive producer, mentre Eliza Mellor torna come series producer. La sceneggiatura porta le firme di Treadwell-Collins, Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh e Dare Aiyegbayo, con la regia affidata a Elliot Hegarty, Jamie J Johnson e Dee Koppang O’Leary.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI