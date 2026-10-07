Tra una Rai che sospende Sigfrido Ranucci e un Festival di Sanremo che cambia le regole per la scelta del rappresentante all’Eurovision, la prima serata televisiva di ieri, martedì 6 ottobre, ha visto Rai1 vincere la gara degli ascolti. Tre storie diverse, legate tutte al mondo dei media e della televisione.

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Sanremo, una giuria di esperti per l’Eurovision

Chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision non sarà deciso soltanto dal voto del pubblico: a scegliere il brano e l’artista che saliranno sul palco europeo concorrerà anche una Giuria di Esperti. È una novità che si inserisce nel meccanismo del 77° Festival della Canzone Italiana, il cui svolgimento viene definito serata per serata, con regole e momenti di voto distribuiti lungo l’intera settimana sanremese. Il peso della giuria si somma quindi a quello del televoto e delle altre componenti previste dal regolamento, in un equilibrio che nelle prossime settimane verrà reso noto nel dettaglio.

Per il pubblico il cambiamento ha un effetto immediato, perché la corsa verso l’Eurovision diventa un percorso a tappe, seguito con attenzione fin dalle prime esibizioni sul palco dell’Ariston. Resta da capire quanto l’esito della kermesse italiana peserà sulla scelta finale e in che modo verrà composta la giuria, un aspetto che gli appassionati del Festival attendono con curiosità.

Ranucci sospeso dieci giorni dalla Rai

L’azione disciplinare avviata dalla Rai nei confronti di Sigfrido Ranucci si è tradotta in una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni. Il provvedimento riguarda il giornalista, volto noto del programma di inchieste di Rai3, ed è il passaggio più recente di una vicenda che tiene banco negli ambienti dell’informazione pubblica. La sospensione incide sia sull’attività professionale sia sullo stipendio, con un impatto diretto sull’organizzazione delle prossime settimane di lavoro della redazione.

Per chi segue le inchieste televisive resta da capire cosa succederà ai programmi già in lavorazione e come verrà gestita la programmazione nel periodo di stop. Il tema, oltre a riguardare il singolo giornalista, tocca il rapporto tra azienda e redazioni, un equilibrio che in questi mesi è finito più volte sotto i riflettori.

Ascolti tv, Rai1 vince la prima serata

Nella serata di ieri, martedì 6 ottobre, in total audience su Rai1 Tutto l’Amore che Resta ha interessato 2.572.000 spettatori pari al 15.94% di share. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato 2.322.000 spettatori con il 17.86%. Su Rai2, dopo la presentazione (451.000 spettatori e 2.24%), Boss in Incognito ha intrattenuto 611.000 spettatori pari al 4.28%, mentre su Italia1 Non Stop ha incollato davanti al video 876.000 spettatori con il 5.03%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione (476.000 spettatori e 2.38%), Filorosso ha segnato 366.000 spettatori (2.58%). Su Rete4, dopo la presentazione (877.000 spettatori e 4.31%), Verità Nascoste ha totalizzato 1.014.000 spettatori (8.28%), mentre su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.583.000 spettatori e il 10.42%, con 524.000 spettatori e il 9.91% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ha ottenuto 605.000 spettatori (4.46%) e sul Nove Vajont, una tragedia italiana ha radunato 325.000 spettatori con l’1.96%.

La classifica di serata vede Rai1 al primo posto grazie alla fiction, Canale5 con Zelig 30 al secondo e La7 con DiMartedì al terzo. Sul canale 20, il match di Nations League tra Croazia e Spagna ha fatto registrare 649.000 spettatori (3.3%), un dato che non compariva nelle rilevazioni principali e che conferma l’interesse per gli eventi sportivi in onda sulle reti secondarie. I numeri possono variare leggermente da fonte a fonte: alcune riportano i dati della total audience, che includono le piattaforme di streaming, altre soltanto il dato lineare della televisione tradizionale. Su quest’ultima base, ad esempio, Zelig 30 ottiene il 17,94% con 2.310.000 spettatori, la fiction di Rai1 richiama più pubblico (2.559.000) fermandosi al 16,00%, DiMartedì raccoglie 1.571.000 spettatori con il 10,44% e Verità Nascoste segna 999.000 spettatori con l’8,23%.

Uno sguardo al preserale di Rai3 arricchisce il quadro della giornata: Blob ha segnato 1.039.000 spettatori (5.8%) e Fin Che la Barca Va ha siglato 903.000 spettatori (4.8%), a conferma che la fascia che precede la prima serata continua a rappresentare un terreno importante nella sfida quotidiana tra le reti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI