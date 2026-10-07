Tensione alta nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 de La Promessa: un matrimonio che non arriva all’altare e un gesto estremo sconvolgono la tenuta. Su Rete 4 proseguono gli episodi in prima visione assoluta, mentre su Mediaset Infinity è possibile recuperare ogni puntata in streaming.

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Nozze interrotte e il dramma di Angela

Lunedì 12 ottobre Martina decide di portare avanti la relazione con Jacobo, spinta più dal senso di colpa che dall’amore, e quando Adriano si congratula con lei per la riconciliazione la giovane gli confessa di sentirsi a pezzi per il bacio che si sono scambiati. Angela, intanto, affronta la prova dell’abito da sposa sotto lo sguardo silenzioso di Curro, che rimane profondamente sconvolto nel vederla. Toño affronta Enora per il suo inganno e si sente incapace di fidarsi di nuovo, mentre Manuel crede che stavolta la ragazza sia sincera. Dopo lo svenimento, María viene dispensata dal servire al banchetto per precauzione e si sfoga con Samuel. Petra discute con Teresa mettendola in guardia sulla sua vicinanza a Cristóbal, salvo poi difenderla davanti alla servitù, che continua a non credere al suo cambiamento; la donna si confida con Samuel e, sospettando che María possa essere incinta, decide di chiederlo direttamente a Pia.

Martedì 13 ottobre l’investigatore Silva riferisce ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina starebbe girando la Spagna alla guida di un gruppo di rivoluzionari, incitando i lavoratori a ribellarsi per i propri diritti, e sostiene persino di avere una relazione con lei: si tratta in realtà di una storia inventata da Cristóbal. Pia chiarisce a Petra che María non è incinta, mentre Angela, già vestita da sposa, scrive una lettera di addio a Curro e si chiude a chiave in camera. In cucina si prepara il banchetto nuziale e Lope sgrida Simona e Candela perché chiacchierano invece di lavorare. Enora ha un chiarimento con Toño e Adriano dice a Martina di averla baciata intenzionalmente. Gli invitati entrano in chiesa, ma Angela tarda ad arrivare e Lorenzo si innervosisce; Pia consegna a Curro la lettera della giovane, che capisce trattarsi di un vero addio, e il ragazzo sfonda la porta della stanza trovandola priva di sensi.

Angela tenta un gesto estremo nel giorno delle nozze con Lorenzo e viene salvata in extremis dal suo amato Curro. Il matrimonio non può essere celebrato e, d’accordo con Leocadia, Lorenzo farà credere agli invitati che la giovane sia stata colpita da un attacco improvviso di appendicite, con conseguente operazione urgente.

Mercoledì 14 ottobre Curro chiede immediatamente aiuto e il matrimonio viene inevitabilmente interrotto, mentre a La Promessa cresce la preoccupazione per le condizioni di Angela. La falsa storia raccontata da Silva su Catalina continua a gettare ombre sulla famiglia e Alonso cerca di capire cosa stia realmente accadendo. Martina deve fare i conti con i sentimenti per Adriano e con il senso di colpa verso Jacobo, mentre il giovane le ribadisce di averla baciata intenzionalmente. Il rapporto tra Enora e Toño resta fragile nonostante il chiarimento, e Petra continua a sospettare che María nasconda qualcosa, pur ricevendo da Pia l’assicurazione che non è incinta.

Curro si allontana, Manuel dichiara guerra a Leocadia

Giovedì 15 ottobre Teresa finisce nel mirino delle compagne e Vera la affronta apertamente, ritenendola responsabile della partenza di Lope. Cristóbal interviene con fermezza e minaccia di licenziare la giovane cameriera se non imparerà a obbedire agli ordini e a comportarsi bene con Teresa. Pia avverte María che non potrà nascondere la gravidanza ancora a lungo, mentre Manuel scopre che dietro la manovra del duca di Carvajal y Cifuentes si cela Leocadia e le dichiara guerra. Lontano dalla tenuta, Curro vive ormai isolato in una casetta, smarrito e sempre più distante da tutto e da tutti. Il ritorno di Margarita riapre vecchie ferite e Martina soffre nel constatare quanto sia freddo il loro legame, mentre tra lei e Adriano continua a pesare il silenzio sul bacio. Dopo il funerale, Alonso attraversa ore dolorose e chiede a Margarita di restare a La Promessa, ma lei rifiuta di condividere lo stesso tetto con Leocadia.

Venerdì 16 ottobre la tensione tra Teresa e le altre cameriere continua a crescere, con Vera che non riesce ad accettare il comportamento di Cristóbal né il modo in cui Teresa ha gestito la situazione. Pia cerca di convincere María che non potrà continuare a nascondere la gravidanza, mentre Manuel prepara la sua reazione dopo aver scoperto il coinvolgimento di Leocadia. Curro resta isolato lontano dalla tenuta e fatica a superare quanto accaduto ad Angela; il ritorno di Margarita provoca nuove tensioni con Martina, che vorrebbe comprendere le ragioni dell’ostilità della madre verso Leocadia. Alonso, ancora provato dal funerale, spera di poter contare sulla presenza della donna, ma lei non sembra disposta a cedere.

Sabato 17 ottobre Margarita decide di lasciare La Promessa perché non sopporta la presenza di Leocadia e, quando Martina le chiede spiegazioni, si limita a confessare che il conflitto nasce da vicende del passato. Vera racconta alle cuoche di aver avuto un duro confronto con don Cristóbal, il quale le ha persino suggerito di andarsene se non cambierà atteggiamento, e non comprende come lui e donna Teresa non abbiano fatto nulla per impedire la partenza di Lope. Sempre più stanca per il carico di lavoro e le continue pretese dei signori, la ragazza condivide il malcontento che ormai coinvolge tutta la servitù; donna Teresa tenta di mediare con don Cristóbal, ma lui rifiuta qualsiasi concessione. Nel frattempo Curro continua a tenere Angela isolata, suscitando forte apprensione. Per domenica 18 ottobre le anticipazioni sono ancora in attesa.

Qualche settimana più tardi, dopo aver soggiornato lontano da tutti in una baita in montagna, Curro e Angela decideranno di fare ritorno a La Promessa e saranno disposti a qualsiasi cosa per coronare il loro sogno d’amore.

Dove vedere La Promessa: prima visione, repliche e streaming

La soap spagnola in costume va in onda su Rete 4 da lunedì alla domenica alle 19:45 circa con la prima visione assoluta. Le repliche sono disponibili al mattino, da lunedì a sabato intorno alle 7:00 e la domenica alle 7:15, con orari che possono variare di qualche minuto in base al palinsesto; in alcuni casi la rete trasmette due episodi consecutivi a partire dalle 7:30 circa, recuperando le puntate della settimana. Tutti gli episodi restano visibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, anche in alternativa alla messa in onda lineare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI