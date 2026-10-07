L’Isola dei Famosi torna con una veste profondamente rinnovata e un volto nuovo alla conduzione. Selvaggia Lucarelli racconta cosa aspettarsi, dal cast alle condizioni estreme delle Filippine, mentre la data di messa in onda resta ancora avvolta nel mistero.

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Un’edizione registrata, senza diretta e con Selvaggia Lucarelli al timone

Affidare la conduzione a Selvaggia Lucarelli è una svolta significativa per il reality, che punta a rinnovare la propria identità dopo anni difficili sul fronte degli ascolti. Al suo fianco torna Alvin nel ruolo di inviato sul campo. Per la giornalista e opinionista è un cambio di rotta importante, perché dopo dieci anni lascia la giuria di Ballando con le stelle per approdare a un ruolo diverso, più esposto e più impegnativo. Sul suo addio al programma di Milly Carlucci ha commentato con ironia: «Non penso niente di chi mi sostituisce», scegliendo poi un paragone piuttosto insolito: «Ballando è come un fidanzato che ho lasciato io».

La novità più evidente riguarda il format. Questa edizione abbandona la diretta: le 11 puntate previste verranno interamente registrate e montate tra giugno e luglio. Le riprese si sono svolte a Caramoan, nelle Filippine, e l’intero percorso dei concorrenti è vincolato da rigide regole contrattuali, comprese clausole di riservatezza molto severe al rientro in Italia. Un meccanismo che spiega anche il clima di segretezza che ha accompagnato il progetto per mesi.

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato cosa le è rimasto di questa esperienza, a partire dalla consapevolezza maturata sul proprio ruolo:

«Il meglio è l’aver capito che so fare quella cosa lì. Non mi ero mai misurata in una condizione e avevo il dubbio di non saperlo fare. Il peggio? Le temperature estreme delle Filippine. Ho capito che sapevo farlo a 40 gradi e con il 98% di umidità».

Sul fronte della programmazione regna ancora l’incertezza. La data di messa in onda non è stata ufficializzata: si parla genericamente del prossimo anno, forse a gennaio, forse in primavera. Qualche malalingua ipotizza persino una trasmissione non su Canale 5, ma direttamente su Mediaset Infinity.

Il cast: sedici naufraghi tra conflitti, grottesco e grandi rivalità

Il cast è ancora ufficialmente top secret, ma Lucarelli lo ha descritto senza troppi giri di parole: «Divertente ma anche conflittuale, intimo, grottesco, con grandi rivalità». A mettere fine alle speculazioni ci ha pensato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, che nell’ultimo numero della rivista ha pubblicato nomi e fotografie dei sedici naufraghi: otto donne e otto uomini.

Tra loro figurano l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, la giornalista sportiva Claudia Peroni, Martina Maggiore (nota anche per la relazione con Cesare Cremonini), l’attrice Eva Grimaldi, Michelle Veronesi (protagonista di Too Hot To Handle Italia), la prima Miss Italia nera Denny Mendez, l’ex Miss Italia Audrey Martin, Anna Lou Castoldi e Serena Enardu. Sul fronte maschile ci sono Flavio Ubirti, Patrick Ray Pugliese, Il Musazzi, Francesco Chiofalo, Alex Caniggia, Pierpaolo Pretelli, il modello Alberto Fontana e Daniele Iaià, vincitore di Too Hot To Handle Italia.

Secondo quanto riportato da Signoretti, nelle Filippine sarebbero presenti anche Raffaella Fico e Luca Onestini, che però non farebbero parte del gruppo iniziale dei concorrenti: sarebbero pronti a entrare in gioco nel corso delle prossime puntate. Quando i nomi sono iniziati a circolare, la conduttrice ha provato a tamponare gli spoiler parlando di fuffa:

«Da settimane leggo su varie pagine presunte anticipazioni su L’Isola dei Famosi. A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall’altra parte del mondo (provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa), ma soprattutto: l’unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa».

Il tentativo non ha sortito l’effetto sperato: chi ha fatto quei nomi è considerato una fonte certa.

Flavia Vento rinuncia: il retroscena che non ti aspetti

Un dettaglio curioso riguarda Flavia Vento: la showgirl sarebbe stata contattata per entrare nel cast della nuova edizione, ma dopo una fase di riflessione e una certa indecisione il progetto sarebbe definitivamente saltato. La sua fama resta legata più agli abbandoni che alle partecipazioni al reality. Nel frattempo emerge con chiarezza il quadro di un’edizione costruita per far discutere, con un mix di volti noti, figli d’arte ed ex protagonisti di altri programmi, pronta a generare dinamiche accese fin dalle prime puntate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI