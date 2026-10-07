I Rising Volt Tacklers hanno una nuova meta da raggiungere. The Pokémon Company International ha annunciato la quarta stagione di Pokémon Horizons, che debutterà su Netflix il 27 febbraio 2027 con il titolo ufficiale Pokémon Horizons: Season 4 — Wonders Ahead.

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Pokémon Horizons: Wonders Ahead, la data e le prime anticipazioni

L’annuncio è arrivato accompagnato da un primo trailer che anticipa le prossime avventure di Liko, Roy e dei Rising Volt Tacklers. Si tratta della ventinovesima stagione della serie animata Pokémon, e arriva a breve distanza dalla chiusura del ciclo precedente: l’ultima parte della terza stagione è stata pubblicata negli Stati Uniti il 18 settembre 2026, appena poche settimane prima della conferma della nuova stagione.

Sulla distribuzione c’è un dettaglio da chiarire, perché le fonti non raccontano esattamente la stessa cosa. Una prima indicazione parla della data esclusivamente per il mercato statunitense, senza specificare nulla per l’Italia; altre informazioni riportano invece che Wonders Ahead Part 1 arriverà per gli abbonati Netflix di tutto il mondo nello stesso giorno. Una differenza non banale, che riguarda da vicino anche chi segue la serie in italiano.

Dopo la minaccia di Laquium, una nuova fase per la serie

Secondo il comunicato ufficiale, la nuova stagione ripartirà dopo che la minaccia rappresentata da Laquium sarà stata superata, lasciando ai protagonisti maggiore spazio per crescere e rafforzare il rapporto con i rispettivi Pokémon. È proprio questo elemento a suggerire un leggero cambio di passo: la quarta stagione sembra voler sfruttare la conclusione di quel conflitto per ampliare nuovamente il viaggio, piuttosto che sostituire una grande minaccia con un’altra. Si tratta di una scelta rilevante per una serie che ha raccolto l’eredità dell’anime principale dopo oltre 25 anni, costruendo progressivamente una propria identità intorno a nuovi protagonisti anziché replicare il modello delle avventure di Ash Ketchum.

Nel gruppo ritroveremo anche il Professor Friede, che nella stagione precedente aveva trascorso gran parte del tempo in una spedizione spaziale alla ricerca di informazioni critiche su Laquium. Tra le presenze annunciate spiccano inoltre Mega Raichu X e Mega Raichu Y, entrambi attesi nel corso della nuova stagione. Resta aperta invece la questione legata all’arco della versione giapponese da cui questa stagione è tratta: una fonte indica Wonder Voyage, un’altra Rising Again, e al momento le due indicazioni non coincidono.

Nuovi personaggi e nuove avventure per Liko, Roy e i Rising Volt Tacklers

La quarta stagione ritroverà Liko, Roy, Dot, Ult e il resto dei Rising Volt Tacklers, ma il viaggio li porterà a confrontarsi con situazioni diverse rispetto a quelle affrontate finora. Le anticipazioni ufficiali parlano di incontri con Pokémon insoliti, della scoperta dei diversi modi in cui i Pokémon dormono e di una corsa al fianco di Pokémon Leggendari. Il trailer punta sull’esplorazione e sulla scoperta, riportando in primo piano quella componente di avventura che è tra gli elementi centrali dell’intero franchise.

Non mancheranno nuovi ingressi destinati a inserirsi nelle dinamiche del gruppo. Tra le novità già annunciate ci sono un Ditto clandestino e una giovane ragazza di nome Navie, descritta come vivace: due presenze esplicitamente evidenziate nella presentazione della stagione, che potrebbero quindi assumere un ruolo significativo nella nuova storia. Il loro arrivo permetterà alla serie di ampliare il cast senza rinunciare ai personaggi che hanno accompagnato Horizons fin dal suo debutto, in una struttura sempre più corale rispetto alla storica serie precedente. Superata la minaccia di Laquium, Wonders Ahead sembra intenzionata a usare questa nuova fase per far maturare ulteriormente i protagonisti ed esplorare al tempo stesso parti ancora inedite del suo mondo.

In Italia la serie è disponibile su Netflix con il titolo Pokémon Orizzonti, che segue le avventure di una nuova generazione di allenatori lontana dal percorso di Ash; nella versione originale il titolo è Pokémon Horizons: The Series. Al momento non è stata comunicata alcuna data ufficiale per il nostro Paese: per sapere quando Wonders Ahead arriverà anche qui servirà attendere nuove comunicazioni da The Pokémon Company International.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI