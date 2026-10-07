HBO Max e Paramount+ sono destinati a diventare un unico servizio streaming. La conferma arriva da Skydance, la nuova entità nata dall’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, che ha chiuso l’operazione il 6 ottobre 2026 con un valore complessivo di circa 110 miliardi di dollari, circa 111 includendo il debito assunto.

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Cosa sappiamo sulla fusione tra HBO Max e Paramount+

L’annuncio arriva al termine di un percorso iniziato lo scorso febbraio e passato attraverso mesi di verifiche. Il Dipartimento di Giustizia aveva dato il via libera a giugno; a settembre è arrivato l’accordo antitrust con una coalizione di procuratori generali statali, e un giudice californiano ha firmato l’intesa rimuovendo l’ultimo ostacolo. La chiusura è stata possibile anche dopo che la giudice della Corte Suprema Elena Kagan ha respinto un tentativo dell’ultimo minuto di bloccare l’accordo.

Alla guida della nuova società troviamo David Ellison come chairman e CEO, affiancato da Ynon Kreiz nel ruolo di co-CEO. Nel comunicato di chiusura, Skydance ha spiegato che i consumatori possono aspettarsi “significativi miglioramenti ai suoi prodotti streaming direct-to-consumer, che si unificheranno in un unico servizio nel tempo”. Si tratta di un processo graduale, che coinvolge non solo HBO Max e Paramount+, ma anche Discovery+.

Resta aperto il nodo della forma che prenderà questa integrazione. Non è chiaro se nascerà un nuovo servizio, se Paramount+ assorbirà HBO Max oppure se sarà quest’ultima a diventare la piattaforma principale. Secondo alcune indiscrezioni, Skydance potrebbe optare per un bundle che unisce le due offerte invece di fonderle del tutto, con HBO che diventerebbe un sotto-brand all’interno del servizio più ampio. Dato che Skydance è ormai il nome ufficiale della società risultante, c’è una buona probabilità che diventi anche il marchio del futuro servizio combinato.

Un catalogo che mette insieme franchise da capogiro

Il peso della nuova piattaforma si misura soprattutto sulla carta. HBO Max porta con sé il prestigio delle produzioni HBO, il DC Universe di James Gunn e Peter Safran, l’universo di Harry Potter e un catalogo cinematografico solido. Paramount+, dal canto suo, può contare sulla serialità di Taylor Sheridan (Yellowstone, Dutton Ranch, Landman, Tulsa King, Lioness), su franchise come Dexter e Star Trek, e su un’offerta di film in espansione.

Il tempismo dell’operazione risponde ai tanti titoli strategici in arrivo proprio in queste settimane. HBO Max si prepara al debutto natalizio di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, mentre Paramount+ punta su produzioni come Avatar: Seven Havens, Tulsa King 4 e Dexter: Resurrection 2. Mettendo insieme questi due mondi, Skydance si troverebbe a gestire una quantità enorme di franchise, serie e film sotto un unico tetto, con un valore dell’offerta che crescerebbe immediatamente.

Chi guiderà lo streaming e cosa aspettarsi su prezzi e abbonamenti

Un elemento emerso nelle ultime ore riguarda la leadership della divisione streaming. Casey Bloys, già Chief Content Officer della divisione DTC di Skydance, ha firmato un’estensione pluriennale del contratto e si appresta a integrare i team di HBO Max e Paramount+. Nominato Co-Chair e CCO di Skydance DTC, Bloys supervisionerà i contenuti di entrambe le piattaforme e avrà voce in capitolo sul futuro di serie come Star Trek: Strange New Worlds, Dexter: Resurrection e Mobland. Prima di prendere decisioni sulle risorse umane, prenderà il tempo necessario per valutare il team di programmazione di Paramount+ guidato da Cindy Holland.

David Ellison ha indicato chiaramente l’obiettivo di superare i 200 milioni di abbonati direct-to-consumer complessivi con una piattaforma unificata.

Al momento, però, non sono stati annunciati il nome del futuro servizio, una data di migrazione né cosa succederà agli abbonamenti già attivi. Per chi è abbonato non è prevista alcuna modifica immediata e, per l’Italia, non sono stati comunicati prezzi, pacchetti combinati o variazioni alle sottoscrizioni esistenti.

Il rovescio della medaglia è già oggetto di discussione. I circa 17.600 dipendenti della nuova società affrontano l’incertezza legata a possibili licenziamenti volti a ridurre i costi, un tema che Skydance ha già toccato con i propri lavoratori. Dato il debito ingente assunto con la fusione, è probabile che i prezzi dei futuri abbonamenti risultino più alti rispetto a quelli attuali, anche se nessun dettaglio è stato confermato.

La preoccupazione non riguarda solo l’interno dell’azienda. Il senatore Cory Booker ha espresso viva apprensione per gli impatti su maestranze, artisti e pubblico, ricordando che “i passati processi di fusione nel mondo dell’intrattenimento hanno portato a licenziamenti, progetti cancellati e prezzi più alti”. Dietro ai cataloghi che si uniscono, ricorda il monito, restano persone, contratti e scelte editoriali che potrebbero cambiare radicalmente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI