Chicago Fire torna con la quindicesima stagione e questa sera, negli Stati Uniti, i fan scopriranno chi è sopravvissuto al devastante incendio che ha chiuso la scorsa annata. Chi segue la serie in Italia dovrà aspettare ancora, in vista della messa in onda su Sky e dello streaming su NOW più avanti quest’anno, ma le anticipazioni dello showrunner Victor Teran bastano già a far salire la tensione.

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Cosa ci aspetta nella premiere della stagione 15

Nell’ultimo episodio, intitolato Grazie, la Caserma 51 era stata chiamata per un enorme incendio in un edificio. Severide (Taylor Kinney), Mouch (Christian Stolte), Cruz (Joe Minoso), Capp (Randy Flager) e Tony (Anthony Ferraris) erano entrati nella struttura, mentre Stella (Miranda Rae Mayo), Herrmann (David Eigenberg), Vasquez (Brandon Larracuente) e Ballard (Leroy S. Williams III) avevano raggiunto il tetto. Poi l’esplosione, il cedimento improvviso e il crollo che ha travolto i vigili del fuoco ancora all’interno, mentre le fiamme investivano la squadra sul tetto. Titoli di coda, e un’estate intera di domande.

Teran non ha intenzione di addolcire la pillola. “Non erano semplicemente in pericolo; si trovavano in una situazione di estremo pericolo”, ha spiegato a TV Insider, riferendosi a quel finale. Sulla premiere è ancora più esplicito: “Quello che posso dirvi è che non vi nasconderemo cosa accadrà. Non bareremo. Riprenderemo esattamente da lì. Mostreremo un intervento incredibile, davvero memorabile per l’estrema pericolosità della situazione. In quell’edificio ci sono dei civili, e questo renderà le cose ancora più complicate”. I protagonisti dovranno quindi fare di tutto per salvare se stessi e le persone rimaste intrappolate insieme a loro.

L’episodio d’apertura si intitola New Blood (letteralmente Nuovo sangue) e sarà anche l’ultimo della serie a vedere protagonisti Dermot Mulroney e il suo personaggio, l’ex comandante Dom Pascal. Al momento del disastro, Dom si trovava in città per una visita ed era rimasto all’esterno dell’edificio insieme ai paramedici Violet (Hanako Greensmith) e Novak (Jocelyn Hudon). Resta da vedere se le circostanze del suo addio saranno legate proprio all’incendio, domanda che vale anche per Joe Minoso, altro attore che lascerà il cast nelle prime fasi della stagione.

Un intervento che va storto e nuove reclute in caserma

Per spiegare lo spirito di questa annata, Teran ha usato una metafora efficace: “Sento di aver preso i personaggi, messo in un sacchetto di plastica e agitato. Poi ho aperto il sacchetto e li ho buttati fuori. E stiamo raccogliendo i pezzi da dove sono caduti”. Il tema portante, secondo lo showrunner, è “addentrarsi nell’ignoto”, stabilito fin dalla prima puntata.

Quando la premiere riprende, siamo ancora nel mezzo dell’intervento e nessuno è al sicuro. A Soaps.com lo showrunner ha aggiunto un dettaglio che dice molto sull’approccio scelto: “Rendiamo la posta in gioco reale attraverso vere conseguenze ai pericoli che mostriamo sullo schermo, ed è quello che vedrete. Non stiamo cercando di addolcire la pillola. Quello che vedremo è un intervento che va completamente storto, che fa davvero paura, e accadono cose reali”. Le conseguenze, dunque, si annunciano pesanti e durature.

La Caserma 51 accoglierà anche volti nuovi: “vigili del fuoco in prova, che hanno già concluso l’accademia e svolgono sei mesi di lavoro sul campo nelle diverse caserme. Questi ragazzi sono davvero alle prime armi”, ha raccontato Teran. Un modo per portare energia fresca in un gruppo che, dopo quindici stagioni, ha vissuto di tutto.

Violet, il percorso di Stella e Severide e il traguardo dei 300 episodi

La stagione non sarà fatta solo di tragedie. Teran si è detto entusiasta di ciò che riserva a un personaggio in particolare, presente nel cast da cinque annate: “Qualcuno che è davvero diventato centrale per il nostro show è Violet, e l’abbiamo vista crescere davvero. È un’attrice incredibile. Hanako Greensmith è semplicemente fantastica, e Violet è un personaggio complesso e una donna forte”. Il team creativo ha ritenuto che sarebbe stato “imperdonabile” non dare al pubblico “qualcosa in più su di lei, sulla sua storia e su da dove viene e quali complicazioni ha nel suo passato”. Il suo arco narrativo si preannuncia quindi tra i più interessanti da seguire.

Poi c’è la questione Stellaride. Indipendentemente da come andrà con Isaiah, la strada di Stella e Severide verso la genitorialità resterà complessa: “Abbiamo sempre pensato a questa come una questione estremamente complicata per questi due personaggi”, ha spiegato lo showrunner. “E soprattutto a causa del lavoro che svolgono, si aggiunge un livello di complessità alla questione dei figli e di crescerli. Per Stella, in particolare, diventare madre, la gravidanza, sono domande profonde che non credo abbiano ancora risposto pienamente, e penso che siano ancora in quel percorso”. Nessuna soluzione facile, quindi, ma un cammino che continuerà a intrecciarsi con la vita quotidiana in caserma.

Nel frattempo, c’è un traguardo importante all’orizzonte. NBC ha rinnovato Chicago Fire per una quindicesima stagione composta da 21 episodi già a marzo 2026, garantendo così alla serie di raggiungere quota 300 episodi, dopo aver chiuso la quattordicesima stagione a un totale di 295. Il trecentesimo episodio è previsto per il 4 novembre 2026, un appuntamento che segna un pezzo di storia per uno dei drama più longevi della televisione americana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI