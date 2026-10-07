Mercoledì 7 ottobre 2026 torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 a partire dalle 21:25. La puntata intreccia cronaca giudiziaria, dibattito pubblico e questioni sociali, con uno sguardo a due storie che in queste settimane animano le pagine dei giornali e le piazze italiane.

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Si parte dall’intervista a Massimo Gramellini

Ad aprire la puntata sarà l’intervista a Massimo Gramellini, giornalista e scrittore tra le firme più riconoscibili del panorama editoriale italiano. Con lui si proverà a ragionare sulle questioni che animano il dibattito pubblico, dai temi politici a quelli più strettamente sociali, passando per il modo in cui l’informazione racconta la complessità di questo periodo storico. Il confronto serve anche a fissare il perimetro della discussione, prima di entrare nel merito dei casi di cronaca e delle inchieste previste nel corso della serata.

Garlasco, spunta una valutazione psicologica mai depositata

Spazio poi al caso di Garlasco, tornato al centro delle cronache per una novità che riguarda gli atti del procedimento. La Procura di Pavia ha rinvenuto un’analisi della personalità di Alberto Stasi che, secondo quanto emerso, non sarebbe mai stata depositata nei procedimenti. Si tratta di un documento di 13 pagine, privo di data e di firma, ritrovato negli archivi del RIS di Parma, un dettaglio che apre interrogativi sulla gestione del materiale investigativo e sul percorso seguito da quegli atti negli anni.

Il dossier risalirebbe al 2007 e la sua esistenza solleva più di una domanda su come sia stato possibile che un elaborato di questo tipo restasse fuori dai fascicoli ufficiali. L’attenzione resta alta anche sul lavoro dei RIS e su un altro passaggio controverso, la distruzione di alcune provette contenenti estratti di DNA, avvenuta dopo la sentenza di condanna della Cassazione. Sono elementi che continuano ad alimentare il dibattito su un caso che, a distanza di anni, non smette di far discutere, e che stasera verrà ripercorso con l’aiuto degli ospiti in studio.

Tra questi ci sarà l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, chiamato a commentare le ultime novità e a offrire il punto di vista della difesa su quanto emerso nelle scorse settimane. Nel corso della puntata interverrà anche Paolo Del Debbio, volto noto del panorama televisivo e giornalistico.

L’emergenza abitativa scende in piazza

La serata si sposterà poi su un tema che tocca da vicino la vita quotidiana di moltissime persone: la situazione abitativa italiana. Per una fetta crescente della popolazione la casa è ormai diventata un lusso, tra canoni di locazione in costante crescita e spese accessorie che pesano sempre di più sui bilanci familiari. Un’inchiesta racconterà come il diritto all’abitazione sia diventato, per molti, un traguardo difficile da raggiungere.

Il fenomeno riguarda le grandi città, dove gli affitti hanno raggiunto livelli record, ma si estende anche ai centri medi e alle periferie, con dinamiche diverse e un denominatore comune, la difficoltà di sostenere nel tempo il costo della propria casa. Da qui nascono le proteste in piazza che si moltiplicano in diverse realtà del Paese, con richieste precise: affitti accessibili, maggiori tutele per chi rischia di perdere l’abitazione e strumenti concreti per favorire una maggiore equità sociale.

Nel corso dell’approfondimento si parlerà anche delle famiglie che si trovano in quella fascia intermedia, troppo “ricche” per accedere ai sostegni pubblici ma troppo fragili per reggere l’urto di aumenti e rincari. È una condizione che sta cambiando il volto delle città e che pone interrogativi su quali risposte il sistema Paese sia in grado di offrire, tra politiche pubbliche, edilizia residenziale e nuove forme di abitare condiviso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI