Dal 9 ottobre 2026 arriva su Sky e in streaming su NOW Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda e ultima stagione dedicata alla band che ha segnato un’intera generazione con un album entrato nella storia della musica italiana. Il sogno di due ragazzi di provincia sta per vivere il suo capitolo finale.

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Il sogno diventa realtà: cosa succede a Max e Mauro

L’epico finale della serie creata da Sydney Sibilia porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est, il disco che nel 1993 ha trasformato due ragazzi di provincia in icone. Max e Mauro stanno finalmente vivendo il sogno inseguito per anni, con le canzoni in cima alle classifiche, le interviste che si moltiplicano e i fan che li seguono ovunque. Quello che sembrava impossibile è diventato realtà, ma dietro l’euforia del successo la vita delle popstar si rivela diversa da come i due amici l’avevano immaginata.

Mentre tutto intorno a loro corre veloce, anche il rapporto tra Max e Mauro comincia lentamente a cambiare. Max è travolto dalle nuove possibilità, dalla voglia di raccontare il mondo che sta scoprendo e dal desiderio di capire quale sarà il prossimo passo della sua vita artistica. Mauro, invece, vede crescere dentro di sé dubbi e inquietudini che il successo non riesce a cancellare: per la prima volta i due amici sembrano guardare al futuro in modo diverso.

La loro avventura li porterà lontano da Pavia, nella scintillante Milano della moda e dei locali esclusivi, ma anche nell’America che hanno sempre sognato ascoltando musica e guardando film. Tra nuovi incontri, entusiasmo, scoperte e disillusioni, Max e Mauro saranno costretti a confrontarsi con ciò che desiderano davvero. La domanda che chiudeva la prima stagione diventa così il fulcro del cambiamento:

“Come la ballo io questa, Max?”

Non mancheranno momenti cult come il mitico Jolly Blu e una folle notte con gli amici di sempre, Cisco e Nemorino, che suggerirà le parole di Rotta x casa di Dio. Proprio quell’episodio è considerato il più divertente dell’intera stagione. Il motore degli 883 resta l’amore, ma è anche il freno: una salita bellissima che, una volta arrivati in cima, non può che portare a scendere o a cambiare vita. Mauro lo capisce prima di Max.

Il calendario degli episodi e dove vederla

La nuova stagione debutta venerdì 9 ottobre 2026 in esclusiva su Sky Serie e in streaming su NOW con i primi due episodi, a partire dalle 21:15. Da quel momento la serie prosegue con un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì, fino al 20 novembre. Gli episodi restano poi disponibili on demand e in mobilità con Sky Go.

Venerdì 9 ottobre: episodi 1 e 2

Venerdì 16 ottobre: episodio 3

Venerdì 23 ottobre: episodio 4

Venerdì 30 ottobre: episodio 5

Venerdì 6 novembre: episodio 6

Venerdì 13 novembre: episodio 7

Venerdì 20 novembre: episodio 8

I clienti Sky da più di tre anni, grazie a Sky Extra, potranno inoltre recuperare gli episodi in anteprima on demand ogni martedì con Primissime. La seconda stagione è composta da otto episodi. La regia è affidata a un team composto da Sydney Sibilia (episodio 1), Alessio Lauria (episodi 2 e 3), Simone Godano (episodi 4 e 5) e Alice Filippi (episodi 6, 7 e 8), mentre la scrittura porta la firma di Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. La serie è prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, con Matteo Rovere e Sydney Sibilia come produttori.

Le riprese sono iniziate il 12 luglio 2025 a Pavia e si sono concluse il 4 febbraio 2026. La prima stagione, intanto, era andata in onda su Sky Serie e NOW dall’11 ottobre al 1° novembre 2024, per poi approdare in chiaro su TV8 dal 7 al 28 novembre 2025.

Cast, new entry e colonna sonora

Nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto tornano Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, accanto a un cast ampio che include Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto), Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), Rosa Barbolini (Caterina), Riccardo Armiento (Nemorino), Alessio Praticò (Carlo Lucarelli), Alberto Astorri (Sergio Pezzali), Roberta Rovelli (Alba Pezzali), Carlo Palmeri (Fiorello) e Nicole Bellucci (Ambra). Completano il gruppo Maurizio Merluzzo, Angelo Spagnoletti, Ruben Aprea, Matteo Maiolani, Costantino Seghi, Giorgia Cardaci, Stefano Scherini, Massimiliano Rossi, Antonio De Matteo e Marianne Painelli.

Tra le new entry spicca Gaia Zampighi, che interpreta Michela Rossini, studentessa di fisica nucleare considerata la ragazza più bella di tutti gli universi possibili e protagonista di numerose leggende metropolitane. La sua presenza sconvolge la vita di Max quando è proprio lei a proporgli, indirettamente, un appuntamento: tecnicamente è Max a fare la proposta, dopo aver interpretato un suo occhiolino come un segnale. Lei inizialmente rifiuta, salvo poi richiamarlo, e Max si ritrova così alle nove sotto casa sua. Da quel momento comincia una nuova storia, quella di Sei un mito.

Nella colonna sonora trovano spazio numerosi brani che hanno segnato la storia musicale della band e che continuano a far parte dell’immaginario collettivo di più generazioni. A questi si aggiunge Le Ali, il nuovo brano di Max Pezzali uscito il 2 ottobre 2026 e contenuto nell’album MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM, in arrivo il 30 ottobre per Atlantic / Warner Music Italy.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI