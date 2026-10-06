La settimana dal 12 al 18 ottobre si annuncia dura per i quattro fratelli Eren: la povertà stringe la morsa, Ömer finisce nel mirino di criminali senza scrupoli e Asiye crolla sotto il peso dei sacrifici. Ecco, giorno per giorno, cosa aspetta gli spettatori della soap turca più seguita del pomeriggio.

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Orari e dove vedere la soap

Tutto per la mia famiglia, il cui titolo originale è Kardeşlerim, è approdata su Canale 5 a partire da lunedì 15 giugno, trovando spazio nel palinsesto estivo del pomeriggio. L’appuntamento iniziale era fissato dal lunedì al venerdì alle 15:45, ma la rete ha poi ritoccato la programmazione. Oggi la soap va in onda nei giorni feriali intorno alle 16:10, mentre nel weekend, sia il sabato sia la domenica, la fascia scelta è quella delle 14:30. Chi preferisce recuperare gli episodi con calma può contare sul catalogo di Mediaset Infinity, dove le puntate sono disponibili in streaming. C’è però una novità da segnare in agenda: dal 18 ottobre la serie non andrà più in onda di domenica, quindi il fine settimana si riduce al solo sabato.

Le trame dal 12 al 18 ottobre

Si parte lunedì 12 ottobre con un confronto che promette scintille: Oğulcan e Aybike mettono alle strette Ömer per scoprire la verità sulle foto che il ragazzo aveva nascosto. Messo con le spalle al muro, Ömer ammette di averle eliminate in cambio di denaro, spiegando di aver agito per tendere una mano a Orhan in un momento di grande difficoltà. La confessione mostra quanto il ragazzo sia disposto a sacrificarsi per i suoi cari, convinto di dover raccogliere l’eredità di Kadir e proteggere le sorelle ora che le risorse degli Eren sono quasi azzerate. Sul fronte opposto, Harika, decisa a sfuggire alla miseria, spinge la madre tra le braccia di Resul, che nel frattempo le ha chiesto di sposarlo. Con l’aiuto di Tolga, Emir, Ozge e Dora fanno leva sull’ambizione sociale della ragazza per coinvolgerla nelle loro uscite e consumare così la loro vendetta ai danni di Oğulcan.

Martedì 13 ottobre è il turno di Suzan: quando Harika esce di casa, la donna riceve la visita di Akif, di nuovo ubriaco, che la implora di dargli un’altra possibilità. Ormai disillusa, Suzan lo respinge, e il giorno seguente accetta l’invito a cena di Resul. In parallelo, Ömer continua la sua battaglia quotidiana contro la povertà, la stanchezza e l’assenza di Kadir, cercando di essere un bravo fratello maggiore e di non far mancare nulla alle sue sorelle.

Mercoledì 14 ottobre Şengül, che ha ormai recuperato la memoria, continua a fingere l’amnesia per paura che Orhan la cacci di casa. È Akif a smascherarla davanti a Nebahat, la quale approfitta della situazione per dimezzarle lo stipendio. Intanto Doruk organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Berk nella casa al mare, mentre Asiye sviene per denutrizione: in famiglia non ci sono soldi e la ragazza rinuncia al cibo per sfamare la piccola Emel. Nella stessa giornata Harika confessa a Oğulcan di avergli mentito sulla sera precedente, incrinando la loro fiducia, e Tolga si convince che Kaan sia innamorato di Asiye.

Giovedì 15 ottobre la tensione sale ancora. Ömer, durante il turno di notte al cantiere, viene scambiato per un parcheggiatore abusivo e picchiato da alcuni criminali. Deciso a impedire il matrimonio tra Suzan e Resul, Akif affronta la donna proprio nella casa al mare: mentre tutti i ragazzi stanno preparando la sorpresa per Berk, ascoltano la loro lite e scoprono un dettaglio pesante, ovvero che Hatice aveva sorpreso Akif e Suzan insieme poco prima dell’incidente.

Venerdì 16 ottobre Akif comunica a Suzan di essere andato via di casa, mentre Nebahat prende dolorosamente coscienza della fine del suo matrimonio. Ömer e Oğulcan tentano senza successo di vendere acqua per strada, e Kaan ricompra ad Asiye la gonna bruciata. La ragazza, però, crede che il regalo sia opera di Doruk e lo ringrazia, scatenando una scenata di gelosia.

Sabato 17 ottobre arrivano alcune delle svolte più importanti. Ömer è devastato quando scopre che Asiye è svenuta per la fame e, sentendosi incapace di proteggere le sorelle, accetta un lavoro misterioso e pericoloso pur di garantire loro un futuro migliore. Grazie ai primi soldi porta finalmente a casa carbone e viveri, raccontando di lavorare come addetto alle consegne in un supermercato. Akif continua a corteggiare Suzan con ostinazione, ma Harika si oppone con forza al loro riavvicinamento. Oğulcan, ferito dalle parole che crede di aver sentito dire a Harika, decide di lasciarla nonostante sia profondamente innamorato di lei. Orhan è combattuto sul destino di Şengül, ma i ragazzi scelgono di perdonarla e di sostenerla. A scuola Asiye si riprende, anche grazie all’aiuto di Doruk, mentre Kaan soffoca i propri sentimenti. Resul organizza una nuova attività scolastica, una giornata al bowling per tutta la classe, ma Tolga prepara l’ennesima provocazione ai danni di Ömer, alimentando nuove tensioni tra i ragazzi.

Zehra, il divorzio da Mert e lo scontro con Feride

Oltre alle vicende degli Eren, la settimana porta con sé anche un’altra storyline destinata a far discutere. Zehra, grazie all’intervento di Hasan Ali, ottiene il divorzio da Mert e si trasferisce a casa sua. La ragazza decide poi di andare a trovare Yildiz, ma Feride la umilia senza pietà, alimentando nuove tensioni familiari che si intrecciano con il clima già pesante che si respira intorno agli altri protagonisti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI