Manca una decina di giorni all’arrivo su Netflix di Sacrifice, l’adventure comedy firmata da Romain Gavras che porta sullo stesso schermo una star di Dune: Part Three e un volto atteso di Avengers: Doomsday. Dopo il passaggio in sala in Italia, il film si prepara a raggiungere un pubblico globale con un cast di prim’ordine.

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Da Toronto a Netflix: il percorso travagliato di Sacrifice

Il film ha debuttato il 6 settembre 2025 al Toronto International Film Festival, nella sezione Special Presentations, rimanendo poi a lungo senza un distributore per il mercato statunitense. È stato Netflix a intervenire lo scorso maggio, acquisendo i diritti domestici durante il mercato di Cannes. Per l’Italia la distribuzione è affidata a Eagle Pictures, con l’uscita nelle sale avvenuta lo scorso 12 agosto 2026, mentre lo sbarco sulla piattaforma di streaming è fissato per il 16 ottobre 2026.

Dietro la macchina da presa c’è Romain Gavras, già noto per Athena e per una lunga serie di videoclip di alto profilo: con Sacrifice firma il suo debutto nella regia di un lungometraggio in lingua inglese, con una sceneggiatura scritta a quattro mani insieme a Will Arbery, finalista al premio Pulitzer. La fotografia è di Matias Boucard, che ha immortalato le riprese effettuate tra Grecia e Bulgaria, con un elemento scenografico particolare: un vulcano semi-attivo reale a Santorini. Ne esce un immaginario visivo riconoscibile, anche per la genesi stessa della storia, costruita attorno a una profezia vulcanica e a un culto apocalittico piuttosto sui generis.

Di cosa parla Sacrifice: trama e protagonisti

Al centro della vicenda c’è Joan, interpretata da Anya Taylor-Joy, che dopo la morte della madre si convince, insieme ai fratelli, di dover purificare la Terra seguendo una misteriosa profezia legata al vulcano. Il gruppo radicale che ne nasce sequestra una gala di beneficenza e prende in ostaggio tre persone: la star del cinema Mike Tyler (Chris Evans), il miliardario Ben Bracken (Vincent Cassel) e una performer rimasta nel posto sbagliato al momento sbagliato. Da qui prende forma una commedia d’avventura che mescola satira, tensione e momenti apertamente sopra le righe, con una durata di 103 minuti e una classificazione vietata ai minori per violenza, linguaggio e riferimenti sessuali.

La stessa Taylor-Joy ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva, un doppio impegno che dice quanto il progetto le stia a cuore. Attorno a lei e a Evans si muove un ensemble ampio: Salma Hayek Pinault, John Malkovich, Sam Richardson, Ambika Mod, Charli XCX e Yung Lean completano un cast che copre generazioni e registri diversi tra loro, alimentando quella sensazione di eterogeneità che ha diviso la critica.

Un cast che guarda dritto a Dunesday

Per capire l’interesse attorno a Sacrifice basta guardare al calendario delle prossime uscite. Il 18 dicembre arriverà Dunesday, la giornata in cui debutteranno contemporaneamente Dune: Part Three e Avengers: Doomsday. Le previsioni parlano di un incasso combinato nel primo weekend domestico attorno ai 350 milioni di dollari, con i mercati predittivi che assegnano alla doppietta una probabilità quasi certa di superare il debutto del paragone moderno più azzeccato, il Barbenheimer del 2023. La prevendita dei biglietti ha già fatto registrare numeri da record per il franchise di Dune, e i fan cercano ogni occasione per entrare nel mood giusto prima del grande giorno.

In questo contesto, Sacrifice funziona come un ponte: Taylor-Joy è tra i protagonisti di Dune: Part Three, mentre Chris Evans è uno dei volti di riferimento di Doomsday. Un doppio assaggio per chi non vede l’ora di arrivare a dicembre e vuole ritrovare sullo schermo due nomi che saranno centrali nella stagione cinematografica più affollata degli ultimi anni.

Le recensioni: divisione netta tra satira e mitologia

Nonostante il cast e l’ambizione del progetto, il debutto di Toronto non è stato dei più fortunati. Su Rotten Tomatoes il film si è fermato al 36%, con critici che lo hanno definito “deludente” e “tonalmente disarticolato”. Su Metacritic il punteggio è di 48/100, e le osservazioni raccolte da alcune testate segnalano come la visione non riesca sempre a trasmettere il proprio messaggio con sufficiente precisione.

Il nodo, secondo gran parte della critica, è strutturale: la satira è la parte migliore di Sacrifice, ma il film perde slancio nella seconda metà, allontanandosi proprio da quegli elementi e smarrendosi nella mitologia semicotta del suo strampalato culto apocalittico. Non mancano però voci positive, che riconoscono al film il merito di essere insieme attuale ed esilarante, e più sincero di tante altre storie “mangia i ricchi” viste di recente, con un’energia da thriller di classe che in più di un passaggio funziona davvero.

Intanto Netflix ha già un’altra star di Dunesday in vetta

Taylor-Joy ed Evans non sono gli unici nomi legati a Dunesday a dominare la piattaforma in questo periodo. Attualmente la serie più vista al mondo su Netflix è East of Eden, che vede protagonista Florence Pugh nei panni di Cathy Ames. Un ruolo di peso per l’attrice, che di lì a poco entrerà a far parte sia del cast di Dune: Part Three sia di quello di Doomsday, diventando di fatto uno dei volti più ricorrenti della giornata del 18 dicembre.

L’adattamento porta sullo schermo la celebre saga familiare pubblicata da John Steinbeck nel 1952, trasformandola in un nuovo epico targato Netflix che sta già collezionando ascolti da record e recensioni entusiastiche. Un ulteriore segnale di come la piattaforma stia costruendo, titolo dopo titolo, una sorta di anticamera ideale per l’appuntamento cinematografico più atteso dell’anno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI