Dal 7 ottobre 2026 Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia tornano, ancora fuori posto ma più amici che mai. La seconda stagione di Maschi Veri arriva in esclusiva su Netflix, con un cast arricchito da new entry di grande richiamo che raccontano con ironia le fragilità di una mascolinità in continua trasformazione.

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Dal 7 ottobre su Netflix: cosa cambia

La seconda stagione di Maschi Veri è disponibile dal 7 ottobre 2026 e, come già accaduto per la prima, si può seguire in esclusiva streaming su Netflix. La serie è visibile anche su Sky Glass, su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, così da avere più opzioni a seconda di come si preferisce organizzare la visione. Gli abbonati possono recuperare sia la prima che la seconda stagione a partire dalla data di lancio.

Maschi Veri è il remake italiano di Machos Alfa, la comedy spagnola che in patria ha superato le quattro stagioni. Il debutto su Netflix è arrivato il 21 maggio 2025 e da allora la serie ha trovato un pubblico affezionato grazie al modo leggero con cui mette in scena le contraddizioni dei suoi protagonisti.

La trama della seconda stagione

Nella seconda stagione ritroviamo Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia ormai “decostruiti dalla mascolinità tossica”, ma ancora alla ricerca di un nuovo equilibrio tra i sessi e nelle loro relazioni. I cambiamenti di status e di vita mettono nuovamente alla prova i quattro amici, sia nelle dinamiche sentimentali sia nei nuovi rapporti che si trovano ad affrontare. Le quattro coppie ripartono esattamente all’opposto di come erano state lasciate, con i protagonisti ancora fuori posto, ma più amici che mai: la nuova stagione racconta gli errori, le ricadute e le contraddizioni di questo percorso verso una mascolinità diversa.

Mattia è la guida turistica separata che, spinta dalla figlia, ha cercato di rilanciarsi su Tinder. Massimo è il dirigente televisivo licenziato per le sue idee sessiste e sostituito da una dirigente, fidanzato con un’influencer la cui carriera, al contrario della sua, decolla. Luigi è l’autista con due figli e una moglie, Tiziana. Riccardo è il ristoratore infedele che, alla proposta della compagna Ilenia di avere una coppia aperta, perde totalmente la testa. Da questi presupposti riparte tutto, con nuove crepe e nuovi tentativi di aggiustare gli equilibri.

Il cast tra ritorni e new entry

Il cast principale vede il ritorno di Maurizio Lastrico nel ruolo di Mattia, Matteo Martari in quello di Massimo, Francesco Montanari nei panni di Riccardo e Pietro Sermonti in quelli di Luigi. Tornano inoltre Thony (Tiziana), Sarah Felberbaum (Ilenia), Laura Adriani (Daniela), Alice Lupparelli (Emma), Nicole Grimaudo (Federica) e Davide Iacopini (Eugenio).

La vera novità sta nelle new entry della seconda stagione: Carolina Crescentini interpreta Simona, Silvia D’Amico è Paola, Alessio Boni veste i panni di Giordano, Giancarlo Commare è Augusto e Ilenia Pastorelli è Tecla, un innesto di volti noti che promette di rimescolare ulteriormente le carte in tavola.

Sul fronte produttivo, la serie è una produzione Groenlandia, società del gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere, scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti e diretta da Matteo Oleotto e Milena Cocozza. Quanto al numero di episodi, non è chiaro se siano 8 o 6: una discrepanza su cui conviene tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali della piattaforma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI