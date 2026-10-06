I prossimi episodi de La Promessa, la telenovela spagnola in onda su Rete 4, mettono al centro della trama il dilemma sentimentale di Martina, divisa tra Jacobo e Adriano. La giovane dovrà affrontare una scelta destinata a cambiare il destino di tutti e tre, tra ripensamenti, sensi di colpa e un segreto capace di ribaltare ogni equilibrio.

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Un bacio sotto la pioggia cambia gli equilibri

Un temporale improvviso costringe Adriano e Martina a ripararsi insieme davanti al fuoco, e i due finiscono per scambiarsi un bacio. È un momento intenso che li lascia entrambi profondamente turbati, al punto che nessuno dei due riesce a mettere da parte quanto accaduto. Quando si incontrano di nuovo, Adriano è mortificato e le chiede apertamente di dimenticare quel momento, come se cancellarlo potesse bastare a rimettere ogni cosa al proprio posto.

I gesti, però, raccontano più delle parole. Al ritorno da un viaggio, Jacobo porta a Martina un fermaglio: un pensiero affettuoso che la ragazza accetta con una freddezza che non sfugge al fidanzato. È proprio quel distacco a far capire a Jacobo che qualcosa nel loro rapporto si è irrimediabilmente modificato, anche se nessuno dei due ha ancora avuto il coraggio di ammetterlo fino in fondo.

La scelta di restare, ma per senso di colpa

Nonostante il turbamento, Martina decide di continuare la storia con Jacobo, una decisione che nasce più dal senso di colpa che da un sentimento autentico. Adriano arriva persino a congratularsi con lei per la riconciliazione, convinto di dover rispettare una scelta altrui. Ma la giovane non riesce a nascondere il proprio disagio e gli confessa di sentirsi distrutta: il bacio con Adriano continua a tormentarla e il triangolo sentimentale resta aperto, sospeso tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che invece si vorrebbe.

Nozze in arrivo e ultimatum nella tenuta

La situazione si complica quando Martina accetta di sposare Jacobo per salvarlo da un matrimonio combinato con una donna che non ama, incinta di suo fratello. La ragazza si era ripromessa di aiutarlo a sfuggire alle nozze volute dai suoi genitori, ma la relazione appena nata con Adriano le fa capire di non poter sposare un uomo che non ama. Così, a pochi giorni dalla data fissata, confessa tutto a Jacobo e fa un passo indietro.

La reazione del giovane è durissima. Jacobo va su tutte le furie, afferma che rimarrà comunque alla tenuta per sfuggire al matrimonio programmato dai suoi genitori e dichiara guerra ai due innamorati. Poco dopo, però, si renderà conto di non poter ostacolare l’amore tra Martina e Adriano e, deluso anche dal fatto che la ragazza abbia dubitato della sua reale costrizione, deciderà di lasciare La Promessa.

A quel punto arriva il vero colpo di scena: Martina corre a fermarlo e si dice disposta a fare di tutto pur di aiutarlo a uscire da quella situazione. L’unica soluzione possibile sembra essere ancora una volta un matrimonio. Sarebbe davvero pronta a rinunciare all’amore di Adriano per salvare Jacobo? Quando Adriano scopre cosa la ragazza è arrivata a fare pur di impedire un matrimonio infelice, si infuria e affronta il giovane, facendogli notare che quella soluzione condannerebbe Martina all’infelicità. La risposta di Jacobo è tranchant: l’idea è partita proprio da lei.

Il colpo di scena che rimescola le carte

Gli spoiler spagnoli rivelano che il vero terremoto deve ancora arrivare. Adriano non accetta la situazione e mostra tutto il suo rifiuto per un matrimonio che obbligherebbe i tre a mantenere una finzione destinata prima o poi a crollare. È allora che Martina gli rivela il suo segreto: è incinta, una notizia che complica ulteriormente un quadro già difficile da sostenere e che rischia di travolgere le vite di tutti e tre.

Come reagirà Adriano di fronte a una rivelazione del genere? E cosa accadrà quando la verità uscirà allo scoperto dentro le mura della tenuta? Restate con noi per scoprire come si evolverà la storia di Martina, tra un amore che sembra impossibile e una promessa che pesa come un macigno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI