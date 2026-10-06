Il primo trailer di Heartland riporta Jessica Chastain nel mondo della musica country, ma questa volta su un terreno completamente di finzione. Dopo aver vestito i panni della leggendaria Tammy Wynette nella serie George & Tammy, l’attrice interpreta ora una cantante immaginaria invischiata in un mistero dai risvolti letali a Nashville. Il film arriva su Netflix il 13 novembre e, stando a quanto mostra il trailer, Chastain si ritrova anche al microfono, non solo davanti alla macchina da presa.

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Da Tammy Wynette a Misty Jones

Nel film Chastain è Misty Jones, un tempo tra le stelle più luminose di Nashville e soprannominata la “Queen of Mean”. Dopo vent’anni passati lontano dalle luci della ribalta e dalla Music City, Misty torna in scena, ma non certo per calcare il palco del Grand Ole Opry. È sulle tracce di sua nipote, a sua volta cantante country in ascesa, sparita nei meandri più torbidi della città, e capisce presto che la polvere di Nashville non si toglie facilmente dagli stivali. Il suo passato continua a seguirla, con alcune persone molto potenti decise a fare in modo che la ragazza non venga mai ritrovata.

La descrizione ufficiale firmata Netflix parla di “un viaggio musicale attraverso il buio”, una formula che rende l’atmosfera del progetto, sospeso tra le luci del successo discografico e gli angoli più oscuri di una città che di musica vive. Non è la prima volta che Chastain frequenta questo immaginario: la scelta di tornare al country dopo l’esperienza con George & Tammy aggiunge un livello di lettura al personaggio, plasmato dalla musica e poi allontanato da essa.

Una colonna sonora con voci vere

Chastain canta in carattere nei panni di Misty Jones e duetta con Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones), che nel film interpreta Winnie Jo Lean, proprio sulla traccia omonima Heartland. Il disco può contare anche su Ross Lynch (Chilling Adventures of Sabrina), che veste i panni di Jace, e sulla candidata ai CMA Award Carter Faith, qui al debutto come attrice nel ruolo di Charlie Heart.

Completano la lista dei musicisti coinvolti Margo Price, Carly Pearce, Eddy Dunlap, Channing Wilson e Dave “Fergie” Ferguson, in un parterre che mescola volti noti della scena di Nashville e interpreti chiamati a prestare la voce ai personaggi sullo schermo. Film e colonna sonora escono contemporaneamente il 13 novembre: per chi segue il genere è un doppio appuntamento piuttosto insolito, perché non capita spesso che un thriller porti con sé un album cantato dagli stessi protagonisti della storia.

Chi c’è dietro la macchina da presa

Accanto a Chastain, Nettles, Lynch e Faith, il cast riunisce Garrett Hedlund (Tulsa King), che interpreta Roy Combs, Paul Sparks (Physical), John Hawkes (Deadwood), Hill Harper (The Good Doctor), Norbert Leo Butz (A Complete Unknown), Wynn Everett (Chad Powers), Isabelle Kusman (His & Hers) e David Rysdahl (Alien: Earth). Tra i nomi presenti c’è anche Ben Dickey (Blaze), che si è unito al progetto insieme a Hedlund, Nettles e Lynch.

La sceneggiatura e la regia sono firmate da Shana Feste (Run Sweetheart Run), che al mondo della musica country aveva già dedicato il drama Country Strong con Gwyneth Paltrow, un terreno che conosce quindi piuttosto bene. La produzione è affidata a Peter Chernin, Jenno Topping, Randall Poster e Jason Owen, con Tracey Cook e Jeff Valeri in veste di produttori esecutivi. Il film ha una durata di 1 ora e 51 minuti, un formato che lascia spazio tanto all’indagine quanto ai momenti musicali.

Le riprese principali sono partite il 29 settembre 2025 negli Shadowbox Studios di Atlanta, con il titolo di lavorazione HTLD, per poi spostarsi a Nashville e girare le location principali della storia. Una doppia geografia produttiva che rispecchia anche l’anima del racconto, diviso tra gli studi e le strade di una città che della musica country è da sempre la capitale simbolica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI