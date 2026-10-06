Sulla mano di Gian Marco Ciaccia c’è il nome di Piera, inciso sulla pelle pochi giorni prima che tutto finisse. Ricostruiamo quello che è successo nella Casa del Grande Fratello Vip, tra lettere, lacrime e gesti estremi.

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Il confronto in diretta e la rottura definitiva

Gian Marco Ciaccia è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto faccia a faccia con quella che ormai è la sua ex fidanzata, Piera Meloni. Lei era entrata dichiarando a tutti che Gian Marco era l’amore della sua vita, ma l’ingresso di Alessandro Roncaccia ha fatto vacillare ogni certezza, al punto da spingerla a raccontare di essere in crisi con il fidanzato e a sperare che lui trovasse un’altra persona.

Così non è andata. Gian Marco ha chiesto a Piera di fare chiarezza una volta per tutte, scegliendo se continuare la relazione o chiuderla. Lei è sembrata inizialmente titubante, quasi volesse prendersi una pausa di riflessione, ma lui non ha accettato questa soluzione: «Dimmelo in faccia: è finita o non è finita? Perché se è finita, quando esci da qua io non ci sarò e, se cambierai idea, saranno problemi tuoi». A quel punto Piera non ha potuto far altro che dire di sì, mettendo un punto definitivo alla storia.

«Mi conosci e sai per me quanto è difficile stare qua», ha detto Gian Marco durante il confronto, «Dopo pochi giorni ti ho sentito parlare di limiti, ti ho sentita dire che fare questa esperienza da fidanzata è limitante, ma sotto quale punto di vista? Perché qua ci sono persone fidanzate o sposate con figli. Tu non mi devi amore eterno, però mi devi sincerità e secondo me in tanti contesti tu con me non sei stata sincera. Hai detto che hai dei dubbi su di noi, ma noi abbiamo preso una casa un mese fa! Tu devi assumerti le responsabilità di dirmi che è finita, non puoi dire lamentandoti che la palla te l’ho passata a te. Sei tu che hai dei dubbi».

Sulla questione legata a Roncaccia, il ragazzo non ha usato giri di parole: «Palese che c’è un legame con lui, l’ha visto tutta Italia». Parole dirette, di chi ha voluto mettere la controparte davanti alle proprie responsabilità senza cercare scorciatoie.

Il tatuaggio e il retroscena del tatuatore

Ad attirare l’attenzione di tutti è stato però il nuovo tatuaggio di Gian Marco: la scritta Piera incisa sulla mano. Un gesto recentissimo, realizzato pochi giorni fa, quando i dubbi di lei sulla relazione erano già emersi con una certa evidenza. A raccontare come sono andate le cose è stato Leo Testa, il tatuatore che ha inciso l’inchiostro sulla pelle del ragazzo.

«Qualche sera fa, mentre guardavamo il Grande Fratello Vip, Gian Marco Ciaccia mi ha chiesto di tatuargli il nome di Piera sulla mano», ha scritto su Instagram, «Dentro la Casa, intanto, le cose avevano già iniziato a complicarsi e qualche dubbio era venuto fuori. Gian Marco però era convinto, e quella convinzione ha preso anche me. Così abbiamo scelto insieme come trasformare quel momento in un tatuaggio: una scritta importante, in un punto che non passa inosservato. Quel giorno aveva senso così. Ed è proprio questo il bello dei tatuaggi: fermano un momento prima ancora di sapere come andrà a finire».

Il momento di gelo vero e proprio è arrivato quando Gian Marco ha svelato il gesto compiuto per blindare la relazione: «Mi sono tatuato il tuo nome durante una puntata del Grande Fratello. Era la prima in cui ho visto i suoi video con Roncaccia. Ero veramente sicuro, mi fidavo tanto ed ero convinto che questa cosa ci avrebbe portato a essere più uniti». Una fiducia che, evidentemente, non è stata ripagata allo stesso modo.

Quello sulla mano non è il primo gesto indelebile di Gian Marco per Piera: in precedenza si era già tatuato il volto di lei sul braccio. Un ragazzo che ha trasformato la propria pelle in un promemoria costante di un amore che, almeno nella sua testa, doveva durare.

La lettera del 2 ottobre e lo sfogo di Piera

Per capire bene il contesto, bisogna tornare indietro di qualche giorno. Già nella puntata di venerdì 2 ottobre Piera aveva ricevuto una lettera dal fidanzato, con cui Gian Marco sembrava mettere un punto, o quanto meno uno stop, alla loro relazione, proprio a causa del legame speciale nato all’interno della Casa con Alessandro Roncaccia. Il ragazzo, noto per la sua riservatezza, aveva scelto di affidare a un foglio, recapitato in studio da Jonathan Kashanian, la chiusura della loro storia.

Gian Marco si è poi detto dispiaciuto per il modo in cui Piera ha gestito quella lettera: «Lei è rientrata in casa, si è messa a leggere quel foglio a tavola con altre persone che le hanno dato cinque pareri diversi. Non è stata empatica e sensibile». Un dettaglio che, a quanto pare, ha pesato non poco nel modo in cui la vicenda è poi esplosa in diretta.

Dopo la puntata, Piera si è confidata con Andreas Muller e Guendalina Tavassi, ammettendo di essere giunta alla conclusione che, comunque vada con Alessandro Roncaccia, ha bisogno di chiudere al più presto la sua relazione con Gian Marco. Gian Marco Ciaccia è un giovane romano che lavora nell’azienda di famiglia attiva nel settore dell’edilizia e coltiva parallelamente la passione per lo sport come tennista agonista amatoriale, tesserato presso il circolo Play Pisana SS Dilettantistica ARL nel Lazio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI