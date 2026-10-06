Italia-Turchia ha dominato la prima serata di lunedì 5 ottobre 2026 su Rai1, lasciando le altre reti lontane negli ascolti. Il calcio azzurro conferma la propria capacità di tenere incollati al video milioni di telespettatori.

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La Nazionale travolge la concorrenza

La partita, valida per la quarta giornata della Nations League 2026-2027, è cominciata alle 20.45 allo stadio Dall’Ara di Bologna. L’hanno seguita 8 milioni di spettatori, con uno share del 38,1%. Il dato pesa ancora di più se confrontato con l’impegno precedente degli Azzurri contro la Turchia, il 28 settembre, quando gli spettatori erano stati 7.380.000 con il 36,42% di share: la curva degli ascolti continua a salire.

Sul campo l’Italia si è imposta 3-1. Scamacca ha sbloccato il risultato nel primo tempo, poi al 60′ è arrivato il pareggio di Simsir; quattro minuti più tardi Calafiori ha riportato avanti gli Azzurri, e nel finale Pio Esposito ha chiuso i conti. La telecronaca è stata affidata ad Alberto Rimedio, con Lele Adani al commento tecnico. Il successo porta la squadra al secondo posto del girone a quota 7 punti. Nello stesso momento, a Saint-Denis, si giocava Francia-Belgio, una sfida che interessava direttamente la classifica degli Azzurri.

Il Grande Fratello Vip si ferma al 16%

Su Canale5 la settima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, ha raccolto il 16% di share: un appuntamento solido, ma lontano dai picchi della rete ammiraglia. Le altre emittenti hanno provato a ritagliarsi spazio con proposte diverse tra loro. Rai2 ha puntato sul film drammatico La ragazza della palude, diretto da Olivia Newman e interpretato da Daisy Edgar-Jones, mentre Rai3 ha riproposto Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti, dedicato all’attualità politica.

Su Italia1 è andato in onda Jack Reacher – Punto di non ritorno, il film del 2016 diretto da Edward Zwick con Tom Cruise, Cobie Smulders e Danika Yarosh. Rete4 ha schierato Quarta Repubblica con Nicola Porro, dedicato ai temi economici e politici, mentre La7 ha risposto con La Torre di Babele di Corrado Augias, incentrato sui grandi temi della storia e della società contemporanea. Completavano il quadro Tv8, con Io prima di te, pellicola del 2016 con Emilia Clarke e Sam Claflin, e il Nove con Little Big Italy di Francesco Panella.

Dalla seconda serata alle fasce del giorno

Anche dopo la mezzanotte le reti hanno continuato a presidiare il pubblico. Su Rai1 è andato in onda Cose Nostre, su Canale5 il consueto appuntamento con il TG5 Notte, su Rai2 Challengers. Su Italia1 è andato in onda Cold Case – Delitti Irrisolti, seguito da Sport Mediaset Monday Night, mentre su Rai3 è andato in onda il TG3 Linea Notte. Rete4 ha proposto We Will Dance Again e La7 Mercanti dell’Anima. Tv8 ha mandato in onda The Idea of You, mentre sul Nove è tornato ancora una volta Little Big Italy.

Prima della prima serata, la fascia dell’access prime time aveva visto sfidarsi i titoli più noti del panorama generalista: su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna e La Ruota della Fortuna, su Rai2 TG2 Post, su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Su Rai3 sono andati in onda Il Cavallo e la Torre e Un Posto al Sole, mentre Rete4 ha proposto 4 di Sera, La7 Otto e Mezzo, Tv8 Foodish e il Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più?. Nel preserale, spazio ai giochi e all’informazione, con Reazione a Catena e Caduta Libera a contendersi il pubblico, la partita di qualificazione agli Europei Under 21 tra Italia e Polonia su Rai2 e i TGR su Rai3. I dati di dettaglio delle singole fasce, insieme ai valori definitivi delle reti diverse da Rai1 e Canale5, saranno comunque consolidati nelle prossime ore.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI