Dopo settimane di tira e molla, nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 5 ottobre, Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno finalmente lasciato il programma insieme. La loro uscita di scena, però, ha generato forti polemiche in quanto non è sembrata essere una decisione presa con il cuore. Otre che di questo, poi, si è parlato anche di Marina Brochetta e di Gemma Galgani. In merito a Trono Classico, invece, c’è stato un momento piuttosto imbarazzante inerente Giovanni Grazioso e un ritorno inatteso.

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Spoiler Trono Over Uomini e Donne: l’uscita di Antonio e Paola e la scenata di Marina

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 5 ottobre riportate su Lollo Magazine rivelano che Antonio Marino e Paola Fatuzzo hanno lasciato il programma insieme. Il cavaliere ha deciso di fare una dichiarazione a centro studio in cui ha manifestato alla dama tutti i suoi sentimenti. Alessandra Mussolini, però, non ha creduto molto alla sincerità del protagonista, tant’è che lo ha attaccato dicendogli di aver dato luogo ad una dichiarazione poco sentita e spontanea. Per contro, invece, Gianni Sperti e Tina Cipollari gli hanno detto di aver fatto bene a seguire i suoi sentimenti. Ad ogni modo, Paola era un po’ titubante in un primo momento, tuttavia, in seguito ha deciso di accettare la proposta di Antonio, così i due hanno dato vita ad una nuova coppia. Per la seconda volta, dunque, Rosanna Siino è stata scaricata assistendo all’uscita dal programma di un uomo che stava frequentando con un’altra donna.

Successivamente, poi, si è parlato anche di Marina Brochetta. Quest’ultima è stata attaccata da tutti gli opinionisti e, naturalmente, non ha potuto fare a meno di dare luogo ad uno dei suoi soliti show. Alessandra Mussolini è arrivata addirittura a darle dell’isterica. Alla fine, poi, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo. Gemma Galgani, invece, ha fatto un passo indietro ed ha ripreso ad uscire con Fabio, non resta che attendere per vedere come andrà a finire questa conoscenza.

Anticipazioni Trono Classico: torna Lory, momento particolare su Giovanni

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è partiti da Giorgia Angeloni. Maria De Filippi l’ha informata del fatto che Lory, precedentemente eliminato, ha deciso di ritornare per corteggiarla. Il ragazzo è tornato in lacrime dicendo di sentire troppo la mancanza della tronista, dunque, vorrebbe un’altra chance. Per quanto riguarda Giovanni Grazioso, invece, il tronista ha parlato della risonanza che ha avuto sui social la litigata avuta precedentemente con Maria. Si è aperto dunque un siparietto alquanto privo di senso e un po’ imbarazzante.